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Сторонники оппозиции завершили акцию протеста в Ереване

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Оппозиционное «Движение за спасение родины» завершило акцию протеста на площади Франции в центре Еревана. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС.

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«Сегодня завершаем нашу акцию. У нас есть сведения, что Никол Пашинян завтра в 11:30 (10:30 мск. — Ред.) прибудет в 3-й корпус правительственного здания. Мы должны заблокировать входы и не пустить его. Вечером мы начнем митинг», — передает агентство слова представителя движения Ишхана Сагателяна.

В ходе акции протеста 22 февраля несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие по улицам Еревана, скандируя антиправительственные лозунги, сообщало агентство «Sputnik Армения». Задержаний в этот день не было.

Активисты требуют отставки главы кабмина Никола Пашиняна, на которого оппозиция возложила ответственность за «капитуляцию» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, подписанный в том числе президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития. 25 декабря прошлого года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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