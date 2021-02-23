Оппозиционеры заблокировали здание полиции в центре Еревана

Тысячи сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» заблокировали здание полиции Армении, требуя встречи с главой ведомства. Об этом 23 февраля сообщил портал Arminfo.

Среди участников шествия протеста лидеры оппозиции. В мероприятии принимает участие и брат третьего президента страны Сержа Саргсяна — Александр Саркисян. Участники акции протеста требуют ответа от полиции за бесчинства, которые устроили его подчиненные, заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Оппозиция планирует пройти шествием до здания генпрокуратуры страны.

Ранее в этот день полиция Еревана задержала 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Накануне оппозиционное «Движение за спасение родины» провело акцию протеста на площади Франции в центре Еревана. В ходе акции протеста 22 февраля несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие по улицам, скандируя антиправительственные лозунги. Задержаний в тот день не было.