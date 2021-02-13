Заклятые соседи: когда Турция откроет границу с Арменией

Глава МИД Армении Ара Айвазян призвал Турцию разблокировать границу. По словам министра, Анкаре рано или поздно придется это сделать под давлением мировой общественности. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с Арменией. «Известия» разбирались в том, что изменилось во взаимодействии двух стран после новой войны в Карабахе.

Застряли на границе

Глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что у Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой. «Уверен, что Турция под давлением международного сообщества вернется в естественный процесс. В первую очередь речь идет о том, что отныне нет причин применять блокаду в отношении Армении . Как вы знаете, блокада, закрытие границ были обусловлены статус-кво в Арцахе [Нагорном Карабахе], который сменился посредством применения силы», — сказал министр, выступая в армянском парламенте.

Айвазян добавил, что разблокирование армяно-турецкой границы создаст для Еревана как возможности, так и серьезные вызовы. «Мы, как государство, как общество, должны быть готовы к предотвращению вызовов и использованию возможностей», — предупредил он.

Заявление министра раскритиковали в армянской оппозиции. В партии «Дашнакцутюн» заявили, что правительство Армении хочет смириться с новым статус-кво, «возникшим из-за агрессии турецко-азербайджанского тандема». «Непонятно, как правительство Армении представляет себе нормализацию отношений, когда всего несколько месяцев назад против части нашей родины была предпринята агрессия. У границ Армении проходят турецко-азербайджанские учения, а из уст высокопоставленных чиновников Турции и Азербайджана звучат угрозы территориальной целостности», — отмечается в заявлении.

Заклятые соседи Ара Айвазян Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

МИД Армении пришлось выступить с пояснением. Пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян подчеркнула, что оценка действий Турции изменилась. «Все правительства Армении и ведущие организации диаспоры всегда считали блокаду незаконной и выступали за ее прекращение. Позиция Армении в этом вопросе не осталась прежней, равно как и не изменилась решимость следовать приоритетам нашей внешней политики. Глава МИДа неоднократно отмечал, что мы будем рассматривать не заявления Турции, а действия. По сей день эти действия не несут конструктивный характер», — сказала Нагдалян.

Карабах раздора

Турция признала независимость Армении в 1991 году, но страны до сих пор не установили дипломатические отношения. Турция блокирует сухопутную границу, грузы между странами перемещаются транзитом через территорию Грузии. При этом воздушная граница открыта, самолеты из Еревана в Стамбул и обратно летают.

Одна из причин продолжительных споров — конфликт в Нагорном Карабахе. Во время войны 1991–1994 годов Турция поддержала Азербайджан. В 1992 году Анкара грозила вмешаться, называя положение дел неприемлемым. Годом позже армянские вооруженные формирования заняли азербайджанские районы, окружавшие Нагорный Карабах, в частности, Кельбаджарский район. Именно это стало формальным поводом для блокирования Турцией государственной границы с соседом.

Другая причина — дискуссии по поводу геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны . По разным оценкам, в результате депортации и истребления в 1915–1918 годах погибли от 700 тыс. до 1,5 млн человек. Турция, являющаяся правопреемницей Османской империи, утверждает, что в те годы погибали и мусульмане, а армян не убивали из-за их национальности, а значит считать те события геноцидом нельзя. Ереван и армянская диаспора, в свою очередь, добиваются международного признания и осуждения геноцида.

Заклятые соседи Последствия обстрела Степанакерта, Нагорный Карабах, октябрь 2020 года Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Третья причина — сложное отношение к территориальной целостности Турции. Официально Армения никогда не предъявляла территориальных претензий соседу. Но на неофициальном уровне армянские эксперты часто называют нелегитимным Карский мирный договор 1921 года, согласно которому Армения лишилась в том числе горы Арарат.

Накрыло войной

В 2009 году стороны попытались нормализовать отношения. Тогда в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы об установлении дипотношений. Договоренности предполагали открытие посольств и разблокирование госграницы. Соглашения предстояло ратифицировать парламентам двух стран, и на этом этапе возникли новые сложности. Армянская оппозиция выступила против пунктов о взаимном признании границ. В Турции увязали подписание соглашений с освобождением азербайджанских районов в Нагорном Карабахе. Процесс ратификации оказался заморожен, позже протоколы признали недействительными.

Новый этап в отношениях начался в 2020 году. В ходе новой войны в Карабахе Турция однозначно поддержала Азербайджан. Анкара поставляла союзнику военную технику, переправляла, согласно сообщениям СМИ, советников и наемников. Зримым подтверждением тесной связи стало присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на параде победы в Баку 10 декабря.

После подписания трехстороннего мирного соглашения турецкие политики заговорили о нормализации отношений с Арменией. Президент Турции заявил, что во взаимодействии двух стран может быть открыта новая страница. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара никогда не претендовала на территорию Армении. «Сегодня появился реальный шанс для того, чтобы между нашими странами установились добрососедские отношения», — отмечал он.

Заклятые соседи Турецко-азербайджанские военные учения в Карсе, 10 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Stringer

В Армении при этом заявлениям турецкой стороны не верили. В Ереване обращали внимание на военные учения, которые Анкара и Баку провели на территории турецкой провинции Карс, граничащей с Арменией. В маневрах задействовали танки, вертолеты, спецназ и снайперов. «Турецко-азербайджанские военные учения у наших границ не свидетельствуют о мирных намерениях», — говорила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

С оглядкой на Россию

Эксперты считают, что отношения Армении и Турции вряд ли улучшатся. «В Армении и в армянской диаспоре договоренности с Турцией воспримут как попытку забвения геноцида. Кроме того, содержательный диалог с Анкарой в армянском обществе посчитают закреплением поражения в войне, политической и культурной капитуляцией. Наконец, нельзя забывать про российский фактор. Россия — главный миротворец в регионе. Ее мнение будет, наверное, определяющим для армяно-турецких отношений», — говорит «Известиям» политолог Артур Атаев.