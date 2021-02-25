Армия Армении потребовала отставки Пашиняна и правительства

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Об этом говорится 25 февраля в заявлении главного штаба ВС республики.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», — пишут военные.

Требование об отставке Пашиняна подписало более 40 высокопоставленных военных, передает издание «Новости Армении».

Накануне члены оппозиционного «Движения спасения родины», требующие отставки Пашиняна, ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ)

23 февраля полиция Еревана задержала 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников движения заблокировали здание полиции Армении, требуя встречи с главой ведомства. Участники акции требовали ответа за бесчинства, которые устроили его подчиненные, сообщил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Днем ранее «Движение за спасение родины» провело акцию протеста на площади Франции в Ереване. В ходе нее несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие по улицам, скандируя антиправительственные лозунги. В тот день никого не задержали.

По словам координатора оппозиционного движения Ишхана Сагателяна, оппозиция будет ежедневно проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

Отставки Пашиняна активисты требуют после подписания им соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, подписанный в том числе президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития. 25 декабря прошлого года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.