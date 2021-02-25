Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Экономика
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды квартир в новостройках
Мир
СК России возбудил дело после ранения мирного жителя в Донбассе
Экономика
В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году
Общество
В России выявили наименьшее с 7 октября число случаев COVID-19 за сутки
Мир
Нидерланды обвинили хакеров из России и Китая в ежедневных кибератаках
Общество
Самарские студенты разрабатывают ракету нового поколения
Армия
В армию начали поставлять комплексы противотанковой обороны «Завет»
Общество
Собственника сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Армия Армении потребовала отставки Пашиняна и правительства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Об этом говорится 25 февраля в заявлении главного штаба ВС республики.

Шаткая оппозиция: сможет ли Никол Пашинян сохранить свой пост
В Ереване продолжает нарастать недовольство политикой армянского премьера

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», — пишут военные.

Требование об отставке Пашиняна подписало более 40 высокопоставленных военных, передает издание «Новости Армении».

Накануне члены оппозиционного «Движения спасения родины», требующие отставки Пашиняна, ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ)

23 февраля полиция Еревана задержала 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников движения заблокировали здание полиции Армении, требуя встречи с главой ведомства. Участники акции требовали ответа за бесчинства, которые устроили его подчиненные, сообщил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Днем ранее «Движение за спасение родины» провело акцию протеста на площади Франции в Ереване. В ходе нее несколько тысяч сторонников оппозиции устроили шествие по улицам, скандируя антиправительственные лозунги. В тот день никого не задержали.

По словам координатора оппозиционного движения Ишхана Сагателяна, оппозиция будет ежедневно проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

Отставки Пашиняна активисты требуют после подписания им соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, подписанный в том числе президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития. 25 декабря прошлого года он заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021