Перерыв на концерт: зачем протестующие в Ереване взяли паузу на день

Несмотря на то что оппозиция в Ереване взяла передышку на день, устроив концерт на проспекте Баграмяна, говорить о спаде протестной волны рано. Как считают политологи, это скорее затишье перед бурей. Уже на понедельник, 1 марта, в армянской столице на одно и то же время запланированы два митинга — сторонников Никола Пашиняна и его противников. Политический водораздел в республике теперь проходит по линии «премьер–президент»: до 3 марта Армен Саркисян должен либо вновь вернуть премьеру указ об увольнении начальника генштаба, либо довести дело до Конституционного суда. И в этом случае развязку кризиса в стране не стоит ждать раньше 8 марта — именно столько времени потребуется на вынесение решения КС.

«Только про войну»

Палаточный лагерь на проспекте Баграмяна. Воскресное солнце и +10 вывели в центр столицы Армении около тысячи человек. Среди собравшихся довольно много семейных пар с детьми.

Со сцены, установленной прямо напротив здания парламента, звучит патриотический марш «Хайкакан банак» — «Армянская армия». Вечером в субботу, 27 февраля, лидеры оппозиции анонсировали, что на следующий день отдадут сцену деятелям культуры и столичной интеллигенции. «Никаких развлекательных песен, только патриотические, про войну», — пояснил «Известиям» один из организаторов концерта.

— Знаете, артисты же очень эмоциональные люди, поэтому многие не выходят на протесты — у них просто не выдерживает сердце. Вот я пришла сюда, чтобы набрать материал для своей новой пьесы про бездействие властей. Я здесь, можно сказать, по работе, — говоря это, драматург Лиана Антаранян картинно хватается за сердце.

Это собрание — своего рода интермеццо, передышка перед следующим митингом, запланированным на понедельник, 1 марта. Демонстрация обещает быть напряженной, поскольку пройдет одновременно с митингом сторонников Никола Пашиняна. С этой датой связана трагическая история — 1 марта 2008 года в ходе протестов после очередных выборов погибли восемь человек. Расследование инцидента продолжается до сих пор. Пашинян уже пообещал, что во время митинга уделит этой теме особое внимание.

Накануне глава республики Армен Саркисян вернул премьер-министру его указ об увольнении главы генштаба. Оппозиция встретила это ликованием, поспешив заявить, что «президент с армией и народом».

Пашинян в ответ назвал решение президента «непонятным» и вернул указ обратно: обострение перешло на уровень «президент–премьер». В правящей фракции «Мой шаг» уже заговорили о возможном импичменте Саркисяну.

«Я покажу, что это решение необоснованное, не имеет под собой никакой законной опоры, и это будет очень важный разговор, по итогам которого могут быть сделаны определенные выводы», — заявил Пашинян 28 февраля на своей странице в Facebook.

«Будто вынули стержень»

У одной из палаток группа девушек режет ножницами красные ленты и крепит их на белый ватман. Над ними развевается оранжево-сине-желтый флаг Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

— Мы хотим написать названия населенных пунктов, которые мы потеряли в ходе последней войны, и эти ленточки поставить на видном месте, — рассказывает одна из участниц акции, представившаяся Кристиной.

Сама она складывает из лент название города Шуши на армянском языке. И просит писать этот топоним «правильно», с «и» на конце — с «а» пишут в Азербайджане и Турции, добавляет Кристина.

— Это моя родина, и я ее потеряла. Я любила Шуши, каждый год приезжала туда. Сейчас я не чувствую себя в безопасности даже в Ереване, — собеседница «Известий» отвлекается, чтобы помочь склеить ленты своим подругам.

— Мой отец был активным участником первого карабахского конфликта. К сожалению, он умер в 2015 году. Но иногда я думаю, что это к счастью, потому что он не увидел всего того, что происходит сейчас, — в сердцах произносит Геворг Керобян, пришедший на проспект с флагом Арцаха (самоназвание Нагорно-Карабахской Республики).

Он признается, что после подписания ноябрьского соглашения не может найти себе место, чувствует бессилие. «Стержень, который держал армянский народ все эти годы, — его будто вынули», — констатирует Геворг.

Но тут же уточняет: говорить, что армия проиграла, нельзя. Руководство «не дало военным проявить себя и дать отпор», вздыхает собеседник «Известий».

«Вешать не будем»

Среди собравшихся на проспекте немало людей в военной форме. Некоторые из них по-товарищески жмут руки полицейским, стоящим по периметру парламента. Сами стражи правопорядка зевают и по очереди бегают в ближайший супермаркет за кофе. В начале проспекта Баграмяна дежурят два автобуса, в которых спит порядка сотни полицейских.

Однако 27 февраля эта идиллическая картина сосуществования силовиков и протестующих нарушалась как минимум дважды.

Резиденция президента страны находится всего в сотне метров от палаточного лагеря протестующих на проспекте Баграмяна. В шесть вечера 27 февраля, когда все ждали решения Армена Саркисяна по отставке главы генштаба, к зданию стянули дополнительные силы — полиция опасалась, что демонстранты пойдут громить резиденцию.

Заявление президента на проспекте зачитал лидер оппозиции — единый кандидат в премьеры Вазген Манукян. Толпа в несколько тысяч человек встретила его слова громкими аплодисментами и кричалкой «Аз, банак, ахтанак» («Армия, народ, победа»).

После этого демонстранты отправились маршем по центру Еревана.

— Мы очень рады, что президент показал: народ для него важнее, чем какой-то каприз премьера, — поделился своими эмоциями один из протестующих в начале шествия.

Вместе с этим он признает: Саркисян избрал очень осторожную стратегию — формальным поводом вернуть указ Пашиняну стало несоответствие документа конституции. То есть юридическая тонкость, а не идеологические разногласия.

Тем временем у полиции возник второй повод забеспокоиться — толпа двинулась к дому правительства на площади Республики. К зданию стянули свыше сотни полицейских, еще 50–60 силовиков растянулись вдоль шествия оппозиции, охраняя проезжую часть.

— Хотя бы одна полоса должна остаться свободной для движения машин, — пояснил один из полицейских действия коллег.

Остановившись у дома правительства, толпа начала скандировать: «Никол — даваджан» («Никол — предатель»). Но брать резиденцию штурмом — к облегчению полиции — не решилась и, повторяя оскорбительные кричалки, ушла на улицу Амиряна.

— Пусть не боится, мы его вешать не будем, у нас будет справедливый суд, — заявила «Известиям» одна из участниц шествия.

«Не эмоции, а выбор»

Дав круг по центру Еревана, толпа вернулась обратно к парламенту. Здесь представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян сообщил, что все «армейские части поддержали народ». В ответ в аппарате премьер-министра напомнили: «согласно п. 2 ст. 14 конституции вооруженные силы Армении в политических вопросах сохраняют нейтралитет и находятся под гражданским контролем».

В минобороны республики потребовали «воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы».

Тогда же в оппозиционных Telegram-каналах появились слухи об отставке главы полиции Ваге Казаряна, которые тут же опровергла пресс-служба ведомства. Оппозиция вновь попыталась перехватить мяч: лидер оппозиции Вазген Манукян заявил, что надеется «в понедельник услышать заявления полиции и СНБ о том, что они также поддерживают армию».

Перерыв на концерт_6 Лидер «Движения за спасение родины» Вазген Манукян на митинге оппозиции в Ереване Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Очевидно, что у оппозиционного «Движения за спасение родины» есть задача показать, что за ними большинство граждан, армия и другие силовые структуры. Однако последний опрос компании MPG (армянского представительства Gallup International) показывает, что это далеко не так: правящую фракцию «Мой шаг» поддерживает свыше 33% населения. Оппозиционные партии в сумме набрали меньше 12%. Хотя в декабре эта же MPG сообщала, что отставки премьера требует почти 50% опрошенных.

Согласно февральскому опросу, Пашинян по-прежнему самый популярный политик в стране: по пятибалльной шкале он получил 2,8 балла, президент Армен Саркисян 2,3, а лидер оппозиции Вазген Манукян только 1,6 балла. Политики, которых называют «серыми кардиналами» нынешних протестов, — Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян — набрали 1,7 и 2 балла соответственно.

А вот необходимость внеочередных выборов поддерживает 37% респондентов. «Скорее нужным» их проведение считают 21,3%.

Организовать досрочное голосование предлагал и Пашинян, но оппозиция эту инициативу отвергла. Противники премьера отказываются не от досрочных выборов, а от той их формы, которую он предлагает, заметил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Перерыв на концерт_7 Шествие оппозиции в центре Еревана Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

— Проблема в том, кто будет эти выборы организовывать. Оппозиция требует, чтобы премьер ушел в отставку, а потом проводились выборы, чтобы не было возможности использовать админресурс. Пашинян настаивает на том, чтобы исполнительная власть до выборов сохранялась в руках действующего премьера, — пояснил эксперт «Известиям».

Оппозиция предлагает провести выборы с нейтральным правительством национального согласия, заявил «Известиям» лидер «Национально-демократического союза», входящего вместе с 16 другими партиями в оппозиционное «Движение за спасение родины», экс-премьер страны Хосров Арутюнян.

— Главное, чтобы народ руководствовался не эмоциями, а сделал сознательный выбор, — подчеркнул он.

Но все-таки основная задача сейчас — решить-таки будущее главы генштаба Оника Гаспаряна. До 3 марта президент Армен Саркисян должен либо повторно отказаться увольнять военачальника, либо направить указ на экспертизу в Конституционный суд. Последний — если до него, конечно, дойдет — должен будет вынести решение в течение пяти дней. То есть развязку кризиса стоит ожидать аккурат к 8 марта.