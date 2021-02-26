Площадь-палатка: как Ереван уходит в бессрочный протест

Протестующие в Ереване остаются на вторую ночь перед зданием парламента — к их палаточному лагерю на проспекте Баграмяна подвезли больше дров и воды. Лидер «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян заявил «Известиям», что происходящее в стране нельзя назвать переворотом: военные не пошли свергать правительство, а просто выразили свою позицию. Экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян заявил «Известиям», что митинги в стране продолжатся «столько, сколько понадобится» для отставки премьера. По состоянию на 21:00 26 февраля, перед парламентом оставалось около сотни человек, почти столько же полицейских дежурили. Никол Пашинян по-прежнему не намерен покидать свой пост. Ранее он выразил готовность к диалогу с оппозицией.

«Отец, не надо»

Андроник Тоноян пришел на проспект Баграмяна с портретом премьера Никола Пашиняна, перечеркнутым двумя красными линиями. Сам себя он называет ополченцем 89 года, на вид ему порядка 60–65 лет. Как и многие другие ветераны Карабаха, Андроник решил прийти на проспект в военной форме. На груди медали за первую карабахскую, хотя ей одной он не ограничился: когда начались боевые действия в октябре 2020 года, пожилой ветеран сам вызвался на фронт и поехал в Мартакерт. В Карабахе погиб один из двух его сыновей, потому «не поехать не мог».

— Никол предал нас, предал лично меня. Как я могу простить человека, который отдал земли, за которые я воевал, мои дети воевали? Нет, не будет этого, — рассказал Андроник.

Когда одна из сторонниц премьера попыталась вступить в спор с ветераном, он, не сдерживая эмоций, плеснул в нее кофе. Женщина крикнула ему на армянском, что он помешался на Карабахе, но Андроник лишь молча продолжил оттирать кофе с рукавов военной формы.

«Хватит охранять этого предателя, идем с нами», — внезапно бросил он в сторону полицейских, вставших по периметру парламента.

«Отец, не надо сюда заходить, сам понимаешь», — ответил один из стражей правопорядка, поправляя медицинскую маску. Среди протестующих маски не носит практически никто, а для силовиков это, напротив, скорее норма, чем исключение.

О премьере Пашиняне здесь говорят в основном в уничижительных формах. Зачастую в составе кричалки, которая особенно полюбилась протестующим, «Аранц Никол Айастан» — «Армения без Никола».

Другой пожилой мужчина в военной форме — их вообще в протестной толпе довольно много — в ходе беседы о Карабахе пустил слезу.

— Меня зовут Рачик, я, как участник войны, в 92 году освободил Шуши, с чистой душой и сердцем. А сегодня я, как участник войны, сожалею, что мы выбрали такую власть, премьера Никола Пашиняна. Но ничего, мы обязательно вернем Шуши обратно! — пообещал мужчина, для пущей убедительности схватив меня за руку.

Впрочем, в России, которую протестующие называют братской, придерживаются иного взгляда на сложившуюся в Карабахе ситуацию. События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Карабаху, заверил 26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «важно продолжать идти по пути имплементации достигнутого в ноябре соглашения».

Между тем карабахская тема вывела на проспект Баграмяна не только ветеранов и непосредственных участников войны, но и представителей интеллигенции. Аракс — судмедэксперт. Для нее выйти на митинг было «делом чести», поскольку она своими глазами видела тела убитых солдат, многим из которых, по ее словам, едва исполнилось 20 лет.

— Много вопросов к премьеру. В самую первую очередь — он сдал наши территории, за которые 30 лет идет война. Наши братья, мужья, отцы воевали за эти земли, а он взял и как будто отдал их врагу. Мы не можем его никак извинить, — отрезала женщина.

На другом конце проспекта жарят шашлык и заготавливают дрова — их подвозят грузовые «Газели».

— Я только доставляю дрова, не знаю, кто их заказал. Но единого какого-то спонсора нет, это всё люди сами [организовывают], — рассказал «Известиям» водитель грузовичка.

Протестное шествие стартовало в полдень от парламента в сторону МИДа, прокуратуры и других правительственных зданий. К двум часам дня, по оценкам СМИ, ряды митингующих насчитывали свыше 5 тыс. человек. Полиция не мешала движению колонны. Их главной задачей, очевидно, было обеспечение безопасности — машины силовиков ехали перед толпой, чтобы заранее успеть перекрыть движение, и позади, чтобы вновь запустить автомобильный трафик. Сами полицейские следили за ходом протестной толпы со стороны, скапливаясь по трое-четверо у кофейных вендингов. Некоторые откровенно нежились на солнце, зажмурив глаза.

— Почему нет жесткого разгона? Потому, что власть понимает: если будут какие-то жесткие действия, будут антидействия, и взорвется общество. Они боятся этого, — пояснил «Известиям» представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

По его словам, расслабляться, глядя, как бездействует полиция, не стоит.

— Они по-разному могут. Если есть задание, они могут очень жестко, — полагает политик.

Дойдя до площади Республики, толпа, во главе которой ехал агитационный микроавтобус, снабженный колонками, замерла в нерешительности: справа — резиденция Пашиняна, слева — главная артерия Еревана, улица Амиряна. Резиденцию премьера охраняли свыше сотни силовиков, вставших в четыре ряда на ступенях.

— Нет, идти к Пашиняну еще не время, — скандировали из микроавтобуса на армянском.

— Почему не время? Потому, что мы сказали, что придем к Николу только один раз и не уйдем, пока он не подаст в отставку. Пока мы решили не идти на обострение, — пояснил Гегам Манукян.

Выразили мнение

В три часа дня началась встреча лидеров оппозиции с президентом страны Арменом Саркисяном. От его решения зависит, будет ли снят со своей должности глава Генштаба Оник Гаспарян, потребовавший отставки Пашиняна.

В шесть часов вечера представители оппозиции вышли к протестующим, чтобы рассказать об итогах беседы с президентом.

— Встреча была неопределенной, он [президент] высказал свое мнение, но признался, что еще не принял решение. И мы решили ему подсказать, какое решение является правильным. Принял он подсказку или нет, я не знаю, — заявил «Известиям» лидер «Движения за спасение Родины», единый кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян.

Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян между тем настроен более оптимистично. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что «президент услышал голос народа».

— Мы передали ему требования о том, чтобы он не подписал указ об увольнении начальника Генштаба генерал-полковника Оника Гаспаряна. Президент услышал нас и сказал, что сделает всё во благо государственных интересов Армении, — отметил политик. — Президент нам рассказал, что он хочет поговорить с начальником Генштаба и узнать из его уст, почему они сделали такое заявление, что их подвигло на такой шаг.

Действительно, после встречи с лидерами оппозиции Армен Саркисян прибыл в Генштаб и переговорил с Оником Гаспаряном.

Дальнейшие планы оппозиции, по словам Ванецяна, сделать так, чтобы «весь народ стал участником этих акций и поддержал требование о том, что Никол Пашинян и его правительство должны уйти».

— Это вопрос времени, одного-двух дней. Акции наши круглосуточные, они не заканчиваются, — напомнил экс-глава СНБ, ныне один из лидеров оппозиции.

Подвижек в диалоге с другими парламентскими фракциями нет, признал Ванецян. 25 февраля оппозиция опубликовала открытое письмо, в котором призвала депутатов правящей фракции «Мой шаг» выйти из альянса и присоединиться к оппозиционному движению.

По словам Вазгена Манукяна, первым делом Пашинян старается нейтрализовать армию, потому хочет снять начальника Генштаба.

— Но армия уже здесь, на нашей стороне, вернее, на стороне народа. Она может быть и не с движением [оппозиционным], но на стороне народа. Также армия сказала, что требует отставки премьера, но сама не вмешалась в политический процесс — не было переворота, они не вошли в город, не свергнули правительство. Они высказали свое мнение. Для народа этого достаточно, чтобы с большей убежденностью бороться за свою власть, — пояснил Манукян.

Именно позиция армии и конкретно Генштаба — главное отличие нынешнего протеста от акций предыдущих месяцев. «Это громадное продвижение», — заключил лидер оппозиции.

Между тем заявление Генштаба с требованием отставки правительства Армении решили изучить в Генпрокуратуре республики.

Выстрелы

Внезапно толпа на площади расступается, образуя круг. В центр выходят двое — мужчина и женщина с завязанными глазами. За ними еще пара — мужчины в балаклавах, с винтовками наперевес.

И хотя винтовки явно муляжные, от их вида становится не по себе — 11 лет назад, 1 марта 2008 года, совсем недалеко от проспекта Баграмяна, на площади Свободы, в ходе столкновений после президентских выборов были застрелены восемь демонстрантов и двое полицейских.

И тут над проспектом звучат выстрелы. Это театральный перформанс «Чаушеску» о казни румынского лидера и его супруги. Что общего он имеет с нынешней ситуацией в Ереване, не смогла объяснить даже сценарист перформанса Эрмине Григорян.

— Это произведение, которое символизирует исторический факт. Просто решили показать то, что случилось с Чаушеску и его женой. Каждый видит связь, которую хочет видеть, — рассказала автор «Известиям».

Другие протестующие отметили: перформанс с Чаушеску — «это то, что ждет Пашиняна, если он не уйдет сам». От таких метафор большинство демонстрантов спешит откреститься: слишком много крови пролила Армения за последние годы.

Вечером к началу проспекта Баграмяна подъехали шесть пассажирских автобусов, полных полиции. А протестующие сгруппировались у палаточного лагеря. Хотя лагерем это назвать можно с натяжкой: посередине проезжей части стоят три большие серые и еще четыре красные палатки, все без спальных мешков. Вместо кроватей — офисные стулья и уличные скамейки, расставленные внутри палаток, поближе к импровизированным буржуйкам.

— Мы не приехали сюда, чтобы поспать. Мы приехали, чтобы наше слово сказать и дождаться здесь, пока он проснется и скажет, что уходит с поста. Мы не хотим столкновений с полицией, у нас нет такой цели: это наши братья. Мы им говорим: «Присоединяйтесь к нам, чтобы произошла революция», — рассказал «Известиям» один из протестующих, представившийся Микаэлем.

На сколько хватит дров и буржуек у очередной протестной волны в Ереване, неизвестно. Любое решение президента Саркисяна вызовет резкое недовольство в обществе — либо у противников Пашиняна, либо у его сторонников.

Без столкновений

25 февраля Генштаб ВС Армении выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Никол Пашинян назвал подобные действия со стороны вооруженных сил попыткой военного переворота. Премьер считает, что ситуация в Армении находится под контролем, и призвал сторонников выйти на улицы. Вышли туда и сторонники оппозиции. На митинге в четверг он подчеркнул: «Не я решил стать премьером, народ меня избрал. Поэтому народ должен принять решение о моей отставке. И мы предложили провести досрочные выборы, но оппозиция отвергла наше предложение».

Премьер-министр Армении при этом исключает возможность гражданских столкновений в стране. В ходе шествия со своими сторонниками по центральным улицам Еревана 25 февраля он настаивал: «Давайте все мы уберем эту мысль из наших голов. Это должно быть желанием всего народа».

Накануне Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину. Российский президент призвал стороны к сдержанности, а также высказался за сохранение порядка и урегулирование ситуации в рамках закона.