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Через тернии к креслу: удержится ли Пашинян на посту премьера Армении

Президент страны призвал сформировать новое правительство
Фото: Global Look Press/Adrien Vautier
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Через тернии к креслу: удержится ли Пашинян на посту премьера Армении
2020-11-30 18:13:05">
2020-11-30 18:13:05
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Война в Нагорном Карабахе спровоцировала политический кризис в Армении. Оппозиция с начала ноября добивается отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. Теперь требование поддержал президент республики Армен Саркисян. «В любой стране, где произошла большая трагедия, есть решение — правительство, которое привело к этому, должно уйти», — сказал он. «Известия» разбирались в том, сможет ли Пашинян удержатся у власти.

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«Армения стала другой»

Президент Армении Армен Саркисян подробно высказался о политическом кризисе. По его словам, нынешнее правительство страны во главе с премьер-министром Пашиняном должно уйти в отставку, необходимы досрочные парламентские выборы и новое правительство. «Прошлые выборы состоялись 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой», — сказал Саркисян на встрече с представителями армянской общины в Москве.

Политик добавил, что до новых выборов — полгода или год — должно работать временное правительство национального единства. «Это не означает, что у каждой партии будет министр. Но кто-то уважаемый сформирует правительство. Предпочтительно, чтобы это правительство было технократическим», — отметил Саркисян.

Через тернии к креслу
Армения
Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan

Президент Армении также заявил, что страна переживает глубокий кризис. «Это кризис не страны или государства, а нации — правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный. Не все жители вернутся в Карабах, некоторые останутся в Армении. Кто позаботится о них? Мы не можем продолжать так, как раньше, так как Армения стала другой страной», — заявил Саркисян.

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Президент Армении призвал также изменить баланс между парламентом, правительством и институтом президента. По его словам, для этого нужен референдум об изменении Конституции. «Я считаю, что, даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом. В нашей стране все должности назначаются парламентом. А где баланс?» — задался он вопросом.

Война и мир

Политический кризис в Армении начался 10 ноября, когда Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армении после ряда поражений на фронте пришлось уступить значительные территории. Оппозиционеры обвинили в поражении правительство Николы Пашиняна.

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9 ноября было заключено Заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Подписи под документом поставили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. Соглашение вызвало гнев среди радикально настроенных армян. Ночью в Ереване протестующие взяли штурмом здание парламента страны и разграбили резиденцию главы правительства. Подробности — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В соответствии с соглашениями войска обеих сторон остаются на своих позициях, а в регион вводятся российские миротворцы
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Протестующие захватили здание парламента Армении
Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Также были захвачены здания других официальных структур, многие из них подверглись разграблению
Фото: РИА Новости/Карен Аветисян
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Протестующие требовали отставки премьер-министра Пашиняна и возобновления военных действий
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В ходе беспорядков был избит спикер национального собрания Арарат Мирзоян
Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Никол Пашинян заявил, что поводом для подписания соглашения по прекращения войны в Карабахе стала рекомендация армейского руководства
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Армянский премьер обвинил протестующих в краже компьютера и парфюмерии из его резиденции
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
RIAN_6381169
Граждане Армении выражают несогласие с передачей части территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Полное прекращение огня в зоне конфликта вступило в силу 10 ноября в 00:00 по московскому времени
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
RIAN_6381132
Пашинян назвал формулировки соглашения «невероятно болезненными» для армянского народа
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

О роли премьер-министра высказался, в частности, генерал-полковник Мовсес Акопян, возглавлявший службу военного контроля минобороны Армении. По словам Акопяна, на третий день войны, 30 сентября, Пашинян приказал остановить пополнение Вооруженных сил резервистами, сделав ставку на добровольцев. К тому времени Нагорно-Карабахская Республика (НКР) выполнила план пополнения на 78%, а Армения — на 52%. Акопян также заявил, что жена Пашиняна Анна Акопян в дни конфликта мешала офицерам в командном пункте армии обороны НКР.

Через тернии к креслу
Нагорный Карабах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сразу после подписания трехстороннего соглашения 17 оппозиционных партий потребовали отставки правительства. Авторами выступили в том числе депутаты от Республиканской партии бывшего президента Сержа Саргсяна и второй по численности в парламенте (24 места) партии «Процветающая Армения». А разъяренная толпа разгромила здания правительства и парламента и избила спикера Национального собрания Арарата Мирзояна.

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С наскока, однако, добиться своего оппозиции не удалось. Согласно армянскому законодательству отправить в отставку правительство может только парламент. Но в законодательном собрании две трети мандатов (88 из 132) контролирует блок Пашиняна «Мой шаг». За последние дни четыре депутата вышли из объединения. Но остальные дают понять, что по-прежнему поддерживают своего лидера.

Сам Пашинян в добровольную отставку также не собирается. «В Армении и за ее пределами есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление безвластия, которые пытаются посеять хаос в нашей стране. Они просто хотят перенести войну в Армению, с помощью автоматов и преступных групп перевести страну в состояние свободного падения, чтобы потом вернуться в качестве спасителей», — говорит он.

Через тернии к креслу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

При этом в Армении по-прежнему действует военное положение, которое запрещает в том числе проведение митингов, ограничивает свободу слова. Власти говорят, что сохраняется угроза возобновления войны и отменять режим рано. В оппозиции уверены, что чиновники опасаются протестных акций. 26 ноября большинство парламентариев высказалось за сохранение режима жестких ограничений. Оппозиционеры, впрочем, на этом не успокоились. 27 ноября член партии «Дашнакцутюн», бывший министр экономики Арцвик Минасян сообщил в соцсети, что Административный суд разрешил проводить митинги во время военного положения.

В поисках лидера

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Эксперты называют главные проблемы армянской оппозиции. С одной стороны, трехстороннее соглашение все равно придется выполнять. С другой стороны, лидера, который бы объединял оппозиционные силы и имел серьезную электоральную поддержку, у противников действующего премьера нет. Больше других выделяется бывший соратник Пашиняна Артур Ванецян, который в 2019 году перешел в оппозицию. В ноябре политика несколько раз задерживали за участие в акциях протеста, возбудили против него уголовное дело за организацию массовых митингов.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин считает, что Пашинян пережил самый тяжелый период — первые дни после заключения соглашения. «Премьер-министр несет ответственность за политическое и военное поражение. В первые дни неизвестно было даже его местонахождение. Но теперь сложно представить, что он уйдет. Мы видим, что Пашинян довольно умело маневрирует — ищет новых союзников, выигрывает время, переформатирует повестку. На руку ему и военное положение, которое власти могут продлять и дальше», — говорит Притчин в беседе с «Известиями».

Через тернии к креслу
оппозиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Политолог Артур Атаев считает, что Пашинян не удержит власть. «Ряды его партии редеют, в ближайшем окружении разлад, экономика рушится. Родственники погибших и пропавших без вести обвиняют в потерях действующие власти. Нарастает недовольство у представителей диаспоры. Единственный вопрос — когда произойдет отставка. Вероятно, протестное движение в Армении возродится после установления нового статуса-кво в регионе — после передачи территорий Азербайджану и укрепления российского миротворческого контингента. Предполагаю, что внутриполитический кризис усугубится уже в декабре», — подчеркивает эксперт.

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