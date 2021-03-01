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Президент Армении получил повторное предложение Пашиняна уволить главу Генштаба

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Президент Армении Армен Саркисян получил повторное прошение премьера Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС страны. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что президент выступает за объединение политических сил республики за столом переговоров, чтобы разрешить разногласия, а его важнейшей миссией является контроль за соблюдением Конституции страны, а также использование президентского института как площадки для переговоров.

«Президент республики неоднократно предлагал подтвердить свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе указали, что президент ранее не принял предложение об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна в соответствии с главным законом страны и национальными интересами.

В настоящее время администрация президента Армении получила повторное ходатайство об освобождении от должности Гаспаряна от премьер-министра республики Никола Пашиняна.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция в свою очередь после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

26 февраля стало известно, что Саркисян провел встречу с Гаспаряном, а на следующий день пресс-служба президента Армении сообщила, что он не подписал указ об освобождении от должности Гаспаряна, отставки которого добивался Пашинян.

Тогда же Пашинян сообщил, что направил Саркисяну повторное предложение об увольнении Гаспаряна.

В свою очередь депутат правящей фракции «Мой шаг», член комиссии по государственным и правовым вопросам Ваагн Овакимян усмотрел в действиях президента республики повод для начала процесса импичмента. По его словам, глава государства не может своевольно, когда пожелает, возвращать проекты.

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