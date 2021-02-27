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Президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба

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Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника главного штаба Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает пресс-служба президента Армении.

«Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями», — говорится в публикации.

Новость дополняется.

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