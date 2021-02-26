Президент Армении провел встречу с главой генштаба

Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с главой генштаба ВС Оником Гаспаряном. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе аппарата главы республики.

«Президент Армен Саркисян посетил генеральный штаб ВС, где встретился с начальником генштаба Оником Гаспаряном», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в администрации президента Армении опровергли заявление оппозиции о том, что Саркисян вернул в правительство с возражениями ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна.

Оппозиция же сообщала, что Саркисян вернул в кабмин ходатайство, а также что президент продолжит консультации по увольнению Гаспаряна.

Оппозиционное «Движение спасения родины» заявило, что митинг противников Пашиняна пройдет после встречи представителей оппозиции под руководством Вазгена Манукяна с президентом Армении вечером 26 февраля.

25 февраля Манукян призвал своих сторонников соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут и не проголосуют за отставку Пашиняна.

Также оппозиция заявляла, что собирается оставаться в центре Еревана до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.

Накануне генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота и предложил Гаспаряну уйти в отставку.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.