Оппозиция решила не покидать центр Еревана до отставки Пашиняна

Оппозиция Армении решила оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

Как заявил в ходе митинга координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян, собравшиеся готовы заночевать на площади.

«Будьте готовы к решительной борьбе до отставки Пашиняна», — призвал он.

Ранее в четверг президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках Конституции. Он отметил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Сейчас в Ереване проходят акции сторонников и противников Пашиняна. Так, оппозиция собралась на площади Свободы, а сторонники премьера устроили шествие.

Помимо этого Пашинян собирает митинг на площади Республики, который должен был начаться в 15:00 по московскому времени. Улицы патрулируют полицейские, в небе над Ереваном была замечена военная авиация.

В этот же день Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота. Глава кабмина со своей стороны освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна. Он считает, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.