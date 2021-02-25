Президент Армении призвал политические силы действовать в рамках конституции

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Об этом говорится в заявлении Саркисяна, которое было опубликовано 25 февраля в его Telegram-канале.

Глава государства также отметил, что принимает все меры для снижения напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации.

«Срочно инициирую шаги с целью ослабления напряженности и поиска путей мирного разрешения ситуации. Призываю всех проявить трезвость и сдержанность», — говорится в заявлении Саркисяна.

Президент Армении отметил, что страна находится во взрывоопасной ситуации, что может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям для государственности.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. Он отметил, что внутри страны у армян «врагов нет», но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой военного переворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. С того момента в стране продолжаются акции протеста.

Документ, который в ноябре 2020 года подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривал прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.