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Пашинян вышел к своим сторонникам в Ереване

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване в четверг, 25 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Отмечается, что он общается со сторонниками, которые кричат «Никол — премьер».

Во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны.

Он отметил, что внутри страны у армян «врагов нет», но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

«Во-первых, опасность [столкновений] всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно», — сказал политик.

На вопрос, кому сейчас подчиняются Вооруженные силы Армении, глава правительства ответил։ «Народу и премьеру». Он подчеркнул, что «других вариантов нет».

Премьер добавил, что опасность переворота в стране «управляема», это была «эмоциональная реакция».

«И к нашим братьям мы не должны относиться строго», — сказал премьер.

Шаткая оппозиция: сможет ли Никол Пашинян сохранить свой пост
В Ереване продолжает нарастать недовольство политикой армянского премьера

Ранее в четверг Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота.

На фоне этого глава кабмина республики освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова Пашиняна о ракетных комплексах «Искандер».

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, который подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности покинуть пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу.

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