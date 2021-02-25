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В центре Еревана начался митинг оппозиции

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В центре Еревана на площади Свободы начался митинг оппозиционной силы «Движение за спасение родины». Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Sputnik Армения.

«Пришел час, когда Пашинян и его команда должны уйти. Мы поддерживаем заявление высшего командного состава ВС, призываем наших граждан прийти на митинг и решить вопрос сегодня», — заявил представитель партии Ишхан Сагателян.

Отмечается, что в это время по центру Еревана продолжается шествие сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. Он также собирает митинг на площади Республики, который должен начаться в 15:00 по московскому времени.

Улицы патрулируют полицейские. Военных не видно.

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Ранее в этот день экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он также отметил, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

Кроме того, глава Армянской церкви католикос всех армян Гарегин II и духовенство Армении призвали премьер-министра, президента, а также спикера национального парламента и лидеров всех политических сил найти выход из ситуации за столом переговоров.

Известно, что в тот же день Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого глава кабмина республики освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова Пашиняна о ракетных комплексах «Искандер».

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе.

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