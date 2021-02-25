Экс-президент Армении Кочарян призвал граждан поддержать военных

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Sputnik Армения.

«В этот судьбоносный день призываем вас встать на защиту нашей страны, сплотиться вокруг вооруженных сил, армянской армии», — заявил Кочарян.

Он также отметил, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

Сообщается, что главы Армянской церкви — Католикос всех армян Гарегин Второй и духовенство Армении призвали премьер-министра, президента, а также спикера национального парламента и лидеров всех политических сил найти выход из ситуации за столом переговоров.

«Первопрестольный Святой Эчмиадзин считает дальнейшее обострение ситуации недопустимым, призывая наш народ проявлять осторожность и не поддаваться провокациям. Мы также призываем президента, премьера, спикера национального собрания, членов правительства, лидеров всех политических сил искать решения сложившейся ситуации за столом переговоров», — отмечается в заявлении.

Ранее в этот день Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. Он отметил, что внутри страны у армян «врагов нет», но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

В тот же день в МИД России прокомментировали текущую ситуацию в Армении, назвав ее внутренним делом этой страны. Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не привели.

В четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова Пашиняна о ракетных комплексах «Искандер».

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В того момента в стране продолжаются акции протеста.

Документ, который подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности покинуть пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу.