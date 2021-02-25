Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Австрия арестовала экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России
Мир
Байден попросил Салливана остаться послом США в России
Мир
Экс-президент Армении Кочарян призвал граждан поддержать военных
Экономика
ЦБ России за 2020 год выявил около 48,3 тыс. фальшивых банкнот
Экономика
В Минэке не согласились с оценками аппарата Титова о риске закрытия почти 10% бизнеса
Мир
Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие
Авто
Правительство отложило начало обязательной фотофиксации ТО до 1 октября
Общество
Выпускники смогут сменить форму сдачи ЕГЭ и ГВЭ и список предметов
Общество
Более 67 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Сюжет:

Военная авиация пролетела над Ереваном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военная авиация пролетела над Ереваном во время проведения акций сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Самолеты пролетели над площадью Свободы, где в настоящее время проходит митинг оппозиции. Собравшиеся приветствовали их аплодисментами.

Февральская революция: почему Пашинян объявил о военном перевороте
Генштаб Армении потребовал отставки правительства

О том, что в центре Еревана начался митинг оппозиционной силы «Движение за спасение родины», которые требуют отставки Пашиняна и правительства, стало известно ранее в четверг.

Вместе с этим, по городу продолжается шествие сторонников премьер-министра. Помимо этого он собирает митинг на площади Республики, который должен начаться в 15:00 мск. Улицы патрулируют полицейские.

Ранее в этот же день Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого глава кабмина республики освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он отмечал, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021