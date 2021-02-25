Военная авиация пролетела над Ереваном во время проведения акций сторонников и противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Самолеты пролетели над площадью Свободы, где в настоящее время проходит митинг оппозиции. Собравшиеся приветствовали их аплодисментами.

О том, что в центре Еревана начался митинг оппозиционной силы «Движение за спасение родины», которые требуют отставки Пашиняна и правительства, стало известно ранее в четверг.

Вместе с этим, по городу продолжается шествие сторонников премьер-министра. Помимо этого он собирает митинг на площади Республики, который должен начаться в 15:00 мск. Улицы патрулируют полицейские.

Ранее в этот же день Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого глава кабмина республики освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он отмечал, что власти, потерпевшие поражение в войне, должны уйти.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе.