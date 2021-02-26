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В Ереване опровергли возврат ходатайства об увольнении главы Генштаба

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В администрации президента Армении опровергли заявление оппозиции о том, что глава республики Армен Саркисян вернул в правительство с возражениями ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

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«Сведения не соответствуют действительности. Президент выразит свою позицию в трехдневный срок», — заявила помощник президента Асмик Петросян «Интерфаксу».

Оппозиция ранее в этот день сообщила, что Саркисян вернул в правительство с возражениями ходатайство Пашиняна об увольнении начальника Генштаба. Также сообщалось, что президент Армении продолжит консультации по увольнению Гаспаряна, о конкретном решении пока неизвестно.

Оппозиционное «Движение спасения родины» заявило, что митинг противников Пашиняна пройдет после встречи представителей оппозиции под руководством Вазгена Манукяна с президентом Армении вечером 26 февраля.

25 февраля Манукян призвал своих сторонников соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут и не проголосуют за отставку Пашиняна.

Также оппозиция заявляла, что собирается оставаться в центре Еревана до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.

Накануне Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер-министр назвал происходящее попыткой военного переворота и предложил Гаспаряну уйти в отставку.

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