Оппозиция сообщила о консультациях президента Армении по увольнению главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян продолжит консультации по увольнению главы Генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, о конкретном решении пока неизвестно. Об этом сообщает 26 февраля «РИА Новости» со ссылкой на оппозиционера Артура Ваценяна.

По данным оппозиции, Саркисян уже вернул в правительство с возражениями ходатайство премьер-министра Армении Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба.

Как сообщает оппозиционное «Движение спасения родины», митинг противников Пашиняна состоится после встречи представителей оппозиции под руководством Вазгена Манукяна с президентом Армении вечером в пятницу.

На митинге оппозиционеры обсудят дальнейшие действия, отмечает портал Aysor. Накануне лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна, соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Оппозиция также заявляла о намерении оставаться в центре Еревана до тех пор, пока глава кабмина Армении не уйдет в отставку.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота и предложил начальнику Главного штаба ВС Армении Онику Гаспаряну добровольно уйти в отставку.