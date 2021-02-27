В Ереване протестующие провели вторую ночь в палатках у парламента

Сторонники армянской оппозиции провели уже вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, передает 27 февраля корреспондент «Известий».

В лагере ночевали два-три десятка человек. Ночью участники протестных акций грелись у костров, сейчас занимаются уборкой, сторонники привезли им завтрак.

По информации «Sputnik Армения», днем ожидается очередной митинг оппозиции.

Ранее около 200 человек остались ночевать на проспекте Баграмяна в армянской столице. Противники премьер-министра страны Никола Пашиняна объявили бессрочную акцию с требованием его отставки.

25 февраля лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Оппозиция Армении заявляла, что готова встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Сам же премьер-министр заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота.

Католикос великого дома Киликийского Арам I призвал власть и оппозицию к взаимными уступкам, пишет Yerevan Today. Он подчеркнул, что Армения находится на краю пропасти, а ситуация в стране становится всё более хаотичной, что чревато непредсказуемыми последствиями.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.