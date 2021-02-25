Оппозиция заявила о готовности встретиться с Пашиняном для обсуждения его отставки

Оппозиция Армении заявила, что готова встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Об этом заявил 25 февраля на митинге оппозиции координатор оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян.

По его словам, нельзя допускать столкновения между гражданами.

«Пашинян должен написать заявление и спокойно уйти», — сказал Сагателян.

В свою очередь, лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна у здания парламента Армении, соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Ранее в четверг премьер-министр республики заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля сообщалось, что Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота. Премьер освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении собирается оставаться на площади Свободы в Ереване до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. Сейчас в городе проходят акции сторонников и противников Пашиняна. Так, оппозиция собралась на площади Свободы, а сторонники премьера устроили шествие.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре 2020 года премьер заявлял о готовности покинуть свой пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция эту инициативу отвергла.