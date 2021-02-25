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Оппозиция заявила о готовности встретиться с Пашиняном для обсуждения его отставки

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Оппозиция Армении заявила, что готова встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Об этом заявил 25 февраля на митинге оппозиции координатор оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян.

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По его словам, нельзя допускать столкновения между гражданами.

«Пашинян должен написать заявление и спокойно уйти», — сказал Сагателян.

В свою очередь, лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников, устроивших демонстрацию на проспекте Баграмяна у здания парламента Армении, соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Ранее в четверг премьер-министр республики заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля сообщалось, что Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота. Премьер освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении собирается оставаться на площади Свободы в Ереване до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. Сейчас в городе проходят акции сторонников и противников Пашиняна. Так, оппозиция собралась на площади Свободы, а сторонники премьера устроили шествие.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре 2020 года премьер заявлял о готовности покинуть свой пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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