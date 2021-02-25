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Пашинян назвал условие своей отставки

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что народ должен решить вопрос его ухода. Об этом он заявил 25 февраля на митинге своих сторонников на площади Республики в Ереване.

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Он рассказал, что уже думал над возможностью своей отставки после завершения обострения в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

«Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ. И народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади», — сказал Пашинян.

По словам премьера, он предлагал оппозиции рассмотреть возможность проведения внеочередных выборов в парламент, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию.

Он рассказал, что предлагал начальнику Главного штаба ВС Армении Онику Гаспаряну добровольно уйти в отставку.

«Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа», —сообщил Пашинян.

Также он предложил прекратить акции протеста и начать диалог.

«Я готов вести консультации даже с самыми радикальными силами», — отметил Пашинян.

По его словам, предметом переговоров может стать вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов.

«Я предлагаю президенту или подписать указ об освобождении Оника Гаспаряна с должности начальника Главного штаба ВС, или он сам должен добровольно уйти, и мы начнем политический диалог», — заявил премьер-министр.

В четверг, 25 февраля, корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении собирается оставаться на площади Свободы в Ереване до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. Сейчас в городе проходят акции сторонников и противников Пашиняна. Так, оппозиция собралась на площади Свободы, а сторонники премьера устроили шествие.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Он добавил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации.

Ранее в этот день Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Премьер назвал это попыткой военного переворота.

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