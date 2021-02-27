Пашинян вновь предложил президенту Армении уволить главу Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что направил президенту республики Армену Саркисяну предложение об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил в субботу, 27 февраля, на своей странице в Facebook.

По мнению Пашиняна, решение президента республики не утверждать отставку начальника Генштаба не соответствует урегулированию ситуации.

«Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке», — написал премьер-министр.

Накануне, 27 февраля, пресс-служба Армении сообщила, что президент республики не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба Оника Гаспаряна, отставки которого добивался Пашинян. Сообщалось, что президент не поддерживает никакую политическую силу, а решения принимает, руководствуясь исключительно национальными интересами.

Днем ранее, 26 февраля, Саркисян провел встречу с Гаспаряном.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Премьер-министр усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция, в свою очередь, после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроила протесты и потребовала отставки премьер-министра.

Сторонники оппозиции провели уже вторую ночь в палаточном лагере у стен парламента.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.