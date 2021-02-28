В правящей партии Армении указали на основание для импичмента президента

Для начала процесса импичмента президента Армении Армена Саркисяна есть основание, в частности им может стать отказ уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, сообщил 28 февраля депутат правящей фракции «Мой шаг», член комиссии по государственным и правовым вопросам Ваагн Овакимян.

Накануне стало известно, что президент республики не подписал указ об освобождении от должности Гаспаряна, отставки которого добивается премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В соответствии со ст. 139 Конституции Армении президент имеет право возвращать проект указа с возражениями органу, выступившему с предложением. На первый взгляд, президент Армен Саркисян вчера воспользовался своим полномочием, возвращая проект указа об освобождении начальника Главного штаба премьер-министру. Но это вовсе не так. Президент не может своевольно, когда пожелает, возвращать проекты», — написал Овакимян в Facebook.

По его словам, в данном случае в соответствие со ст. 155 Конституции премьер предложил освободить от должности начальника Главного штаба и «в этом процессе нет антиконституционных элементов».

Овакимян подчеркнул, что речь идет о «своевольном исполнении президентом своих полномочий», и это непозволительно.

«Таким образом, президент может нанести вред безопасности страны, ввести страну в нестабильность. В последнее время действия Армена Саркисяна, кажется, направлены на это», — отметил он, добавив, что можно зафиксировать основания для начала процесса импичмента президента Армении на основании нарушения им ст. 141 конституции страны, когда президент республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление, или грубое нарушение Основного закона республики.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Премьер-министр усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция, в свою очередь, после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития.