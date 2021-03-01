Президент Армении обсудил с Пашиняном политическую ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщили журналистам 1 марта в пресс-службе армянского лидера.

Уточняется, что Пашинян посетил главу государства у того дома из-за имеющихся у Саркисяна проблем со здоровьем.

«Президент и премьер коснулись и внутриполитической ситуации в стране. Распространяемая иная информация является абсолютной ложью и преследует цель еще более накалить обстановку», — говорится в сообщении.

Таким образом, в пресс-службе опровергли слухи о том, что Пашинян на встрече пытался оказать давление на президента, чтобы тот подписал указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

В понедельник администрация президента Армении получила повторное ходатайство от Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба.

Ранее в этот же день толпа противников Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств.

Протестующие провели акцию в фойе на первом этаже, обратившись к сотрудникам министерств с призывом не участвовать в понедельник в митинге в поддержку премьера. Акция длилась несколько минут. Продекламировав лозунги с требованием отставки премьера, демонстранты покинули здание.

Позднее в тот же день демонстранты ворвались в здание районной администрации Еревана. Как отмечалось, демонстранты прошли по коридорам здания, скандируя антиправительственные лозунги. После этого они покинули здание.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция в свою очередь устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

26 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Гаспаряном, а на следующий день пресс-служба президента Армении сообщила, что он не подписал указ об освобождении военного от должности.