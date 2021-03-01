В Ереване толпа противников Пашиняна ворвалась в правительственное здание

Толпа протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств, передает 1 марта «РИА Новости».

Протестующие провели акцию в фойе на первом этаже, обратившись к сотрудникам министерств с призывом не участвовать в понедельник в митинге в поддержку премьера. Акция длилась несколько минут. Продекламировав лозунги с требованием отставки премьера, демонстранты покинули здание.

«Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», — заявил агентству один из протестующих.

В этот же день администрация президента Армении получила повторное ходатайство об освобождении от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна от премьер-министра республики Никола Пашиняна.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот в свою очередь усмотрел в этом попытку военного переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении добровольно. При этом премьер объявил об увольнении военного, однако президент указ не подписал.

Армянская оппозиция, в свою очередь, после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития.