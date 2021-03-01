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Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана

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Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты в понедельник, 1 марта, ворвались в здание районной администрации Еревана, сообщает «Sputnik Армения».

Несколько десятков человек, в том числе руководитель молодежного крыла Республиканской партии Айк Мамиджанян, требуют от представителей префектуры не заставлять своих сотрудников идти на митинг Пашиняна.

Отмечается, что демонстранты прошли по коридорам здания, скандируя «Никол, предатель», «Армения без Никола» и другие антиправительственные лозунги. После этого они покинули здание.

Ранее в этот же день толпа протестующих ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств.

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Протестующие провели акцию в фойе на первом этаже, обратившись к сотрудникам министерств с призывом не участвовать в понедельник в митинге в поддержку премьера. Акция длилась несколько минут. Продекламировав лозунги с требованием отставки премьера, демонстранты покинули здание.

Также в понедельник администрация президента Армении получила повторное ходатайство об освобождении от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна от премьер-министра республики.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция в свою очередь после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

26 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Гаспаряном, а на следующий день пресс-служба президента Армении сообщила, что он не подписал указ об освобождении военного от должности.

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