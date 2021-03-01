Пашинян назвал требование своей отставки результатом влияния бывшей власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генерального штаба Вооруженных сил страны о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей. Такое заявление он сделал в понедельник, 1 марта, на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.

«Заявление Генштаба ВС Армении — результат влияния прежних властей. Это конкретно обоснованное обстоятельство. В том числе Серж Саргсян (эк-президент Армении. — «Известия») посредством своего влияния среди генералов заставил их выйти против государства и народа», — сказал Пашинян, трансляция выступления премьера ведется на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Генштаб выступил с оппозиционной позицией, тем самым нарушив Конституцию страны. Как отметил премьер, из-за этого отстранение Оника Гаспаряна от должности начальника главного штаба неизбежно.

При этом, по его словам, военные не пересекли красной линии. Пашинян выразил надежду на то, что они не станут этого делать.

Также премьер принес гражданам извинения «за допущенные правительством ошибки».

Вместе с этим на проспекте Баграмяна в Ереване проходит митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна. На обе акции собрались несколько тысяч человек.

Ранее в понедельник Саркисян встретился с Пашиняном и обсудил с ним внутриполитическую ситуацию в Армении. Также сообщалось, что администрация главы государства получила повторное ходатайство от премьер-министра об освобождении от должности начальника Генштаба.

Помимо этого, в этот же день толпа противников премьера ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств, а также в здание районной администрации.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция со своей стороны также устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.