Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В администрации Байдена задумались о введении новых санкций против России
Мир
Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры
Мир
Тимошенко потребовала запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии
Мир
Саркози сможет отбыть приговор по делу о коррупции дома
Культура
Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к авторам фильма «Кома»
Культура
Граффити Бэнкси в Британии появились на стене бывшей тюрьмы
Мир
Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы
Общество
Синоптик рассказал о «бурном расцвете природы» после 10 апреля в Москве
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга сделал прививку от коронавируса
Сюжет:

Пашинян назвал требование своей отставки результатом влияния бывшей власти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генерального штаба Вооруженных сил страны о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей. Такое заявление он сделал в понедельник, 1 марта, на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.

Февральская революция: почему Пашинян объявил о военном перевороте
Генштаб Армении потребовал отставки правительства

«Заявление Генштаба ВС Армении — результат влияния прежних властей. Это конкретно обоснованное обстоятельство. В том числе Серж Саргсян (эк-президент Армении. — «Известия») посредством своего влияния среди генералов заставил их выйти против государства и народа», — сказал Пашинян, трансляция выступления премьера ведется на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Генштаб выступил с оппозиционной позицией, тем самым нарушив Конституцию страны. Как отметил премьер, из-за этого отстранение Оника Гаспаряна от должности начальника главного штаба неизбежно.

При этом, по его словам, военные не пересекли красной линии. Пашинян выразил надежду на то, что они не станут этого делать.

Также премьер принес гражданам извинения «за допущенные правительством ошибки».

Вместе с этим на проспекте Баграмяна в Ереване проходит митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна. На обе акции собрались несколько тысяч человек.

Ранее в понедельник Саркисян встретился с Пашиняном и обсудил с ним внутриполитическую ситуацию в Армении. Также сообщалось, что администрация главы государства получила повторное ходатайство от премьер-министра об освобождении от должности начальника Генштаба.

Помимо этого, в этот же день толпа противников премьера ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств, а также в здание районной администрации.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция со своей стороны также устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021