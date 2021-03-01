Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в Ереване 1 марта попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

«Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощения за все допущенные им ошибки», — сказал он.

Премьер-министр также дал обещание извлечь уроки из возникшей ситуации. Пашинян отметил, что именно народ должен устанавливать власть, и пообещал не дать забрать такую возможность у граждан страны.

Ранее в этот день толпа протестующих, требующих отставки Пашиняна, ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств, а также в здание районной администрации.

В тот же день Пашинян назвал требование Генерального штаба Вооруженных сил страны о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей. Как отметил премьер, из-за этого отстранение Оника Гаспаряна от должности начальника главного штаба неизбежно.

Премьер-министр заявил о намерении провести в стране референдум о переходе от парламентской к полупрезидентской форме правления. По его словам, новая форма правления даст гарантию стабильности в Армении и в дальнейшем исключит «формирование внутриполитических кризисов».

Также 1 марта президент Армении Армен Саркисян встретился с Пашиняном. В пресс-службе армянского лидера опровергли слухи о том, что премьер на встрече пытался оказать давление на главу государства, чтобы тот подписал указ об отставке главы Генштаба.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот в свою очередь усмотрел в этом попытку военного переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении добровольно. При этом премьер объявил об увольнении военного, однако президент указ не подписал.

Армянская оппозиция, в свою очередь, после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.