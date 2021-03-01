Пашинян не исключил переход к полупрезидентской форме правления в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести в стране референдум о переходе от парламентской к полупрезидентской форме правления. Об этом он сказал 1 марта на митинге своих сторонников на площади Республики в Ереване. Трансляция выступления премьера ведется на странице Пашиняна в Facebook.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сообщил премьер-министр.

По словам Пашиняна, новая форма правления даст гарантию стабильности в Армении и в дальнейшем исключит «формирование внутриполитических кризисов».

1 марта сообщалось, что администрация президента Армении получила повторное ходатайство от Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба.

Ранее в этот же день противники премьер-министра Армении ворвались в правительственное здание в Еревана, в котором находится несколько министерств. Протестующие провели акцию в фойе, обратившись к сотрудникам ведомств с призывом не принимать участвовать в понедельник в митинге в поддержку премьера. Акция длилась несколько минут. Продекламировав лозунги с требованием отставки Пашиняна, демонстранты ушли из здания.

Позже в тот же день демонстранты ворвались в здание районной администрации Еревана. Они прошли по коридорам, скандируя антиправительственные лозунги, после чего покинули здание.

25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Премьер, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота, и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция устроила протесты с требованием отставки Пашиняна.

Оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, подписанный Баку и Ереваном при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, возвращение беженцев домой, обмен пленными между сторонами конфликта и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона. Пашинян назвал соглашение единственным способом закончить кровопролитие.