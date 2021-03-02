Весной дорогу: оппозиция в Армении требует досрочных выборов в апреле

Оппозиция в Армении будет настаивать на проведении внеочередных парламентских выборов в апреле. Об этом «Известиям» заявил глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. 3 марта он обратится с предложением к премьер-министру страны Николу Пашиняну. В ходе анонсированной встречи оппозиция также потребует отменить указ об увольнении главы Генштаба. Между тем представители «Движения за спасение Родины», которые протестуют на проспекте Баграмяна, заявили «Известиям», что согласны на досрочные выборы, но только при уходе Пашиняна и назначении временного правительства. Тем временем глава кабмина намерен провести в октябре референдум, где жители страны решат, быть Армении и дальше парламентской или стать полупрезидентской республикой.

Ход конем

2 марта политический кризис в Армении вплотную подошел к развязке. По крайней мере, одна из его «голов» — та, что связана с попыткой «военного переворота», как ситуацию охарактеризовал Никол Пашинян.

Президент страны Армен Саркисян заявил, что не подписал прошение премьера об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Он также не передал этот вопрос на рассмотрение в Конституционный суд (КС). По действующему законодательству республики это означает, что ходатайство Пашиняна вступает в силу автоматически, и уже 4 марта глава Генштаба всё же будет уволен.

Вместе с тем президент решил посмотреть на «корни проблемы» и обратился в Конституционный суд по другому поводу: он попросил проверить поправки, внесенные еще в 2018 году в закон «О военной службе и статусе военнослужащего».

Весной дорогу_2 Президент Армении Армен Саркисян Фото: ТАСС/МИД РФ

Эксперты по конституционному праву уверены: такое общее обращение президента, по сути, никак не может помешать уволить главу Генштаба, так как КС будет обсуждать не этот конкретный вопрос, а сам закон, позволивший премьеру регулировать назначение и увольнение высшего командного состава.

Директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров считает, что таким образом президент пытается высказать свою косвенную позицию по вопросу увольнения военачальника.

— Если КС выяснит, что решение конституционно, у него не будет основания для неподписания прошения премьера. Если КС примет решение о неконституционности закона, тогда президент может сказать, что премьер поступил неконституционно, — пояснил эксперт «Известиям».

По мнению научного сотрудника Института изучения Кавказа Гранта Микаеляна, ответ президента — попытка оттянуть время. Ответственность за решение, по сути, переложена сейчас, пусть и косвенно, на судей КС, констатировал политолог.

А судьи кто?

Оппозиция, проводящая уже седьмые сутки «бессрочный митинг» на проспекте Баграмяна, решение президента восприняла с непониманием. Лидеры «Движения за спасение Родины» потребовали от Армена Саркисяна провести срочную встречу.

«Удручающим» этот шаг президента назвал в беседе с «Известиями» премьер-министр Армении в 1992–1993 годах, лидер оппозиционной партии «Национально-демократический союз» Хосров Арутюнян. Но выразил надежду, что глава государства сможет выровнять ситуацию.

— Президент должен был обратиться в КС, чтобы уточнить, насколько соответствует конституции решение об увольнении начальника Генштаба, — отметил политик.

Весной дорогу_1 Акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Пашиняна в Ереване Фото: ТАСС/Луси Саргсян

Он также подчеркнул: у оппозиции есть опасения по поводу состава Конституционного суда и его нейтральности. «Но это конституционный путь, мы не можем сейчас ставить под сомнение мнение этой инстанции, еще даже не обратившись к ней», — резюмировал экс-премьер.

По мнению Гранта Микаеляна, обращение президента в КС по поводу закона 2018 года — это часть глубинного противостояния между премьером и президентом.

1 марта, выступая на митинге перед своими сторонниками, Пашинян анонсировал, что проведет в октябре референдум, на котором жителям страны предстоит решить, быть Армении и дальше парламентской или стать полупрезидентской республикой.

Весной дорогу_3 Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Таким шагом премьер пытается устранить президента как орган, мешающий ему обрести всю полноту власти в стране. И хочет решить вопрос прямым мандатом, полученным от населения, — отметил политолог.

3 июня 2020-го в Армении одобрили поправки в закон о референдуме, по ним изменения в конституцию не обязательно проводить через плебисцит, достаточно решения парламента. Однако, уточнил Грант Микаелян, через парламент можно провести не все поправки: вопрос о форме правления через этот механизм точно не пройдет. Поэтому премьеру и понадобился референдум.

Выбрать поскорее

Другая «голова» армянского кризиса — внеочередные выборы, о которых говорят уже четвертый месяц. 1 марта лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян предложил правящему альянсу меморандум: Пашинян уходит в отставку, оппозиция в течение 14 дней не предлагает альтернативных кандидатов на его пост, парламент распускают и проводят новые выборы.

Правящая коалиция «Мой шаг» в лице главы Лилит Макунц внезапно приняла меморандум оппозиции. 2 марта премьер-министр Пашинян заявил, что в среду проведет переговоры с руководителем «Просвещенной Армении».

Весной дорогу_4 Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

— Мы будем настаивать на том, чтобы провести внеочередные выборы насколько возможно быстрее, если удастся достигнуть консенсуса по процедуре роспуска парламента. Вот 8 марта — очень хорошая дата для премьера, чтобы подать в отставку, — заявил «Известиям» Эдмон Марукян. — Если он уйдет с поста 8 марта, то выборы можно провести уже в конце апреля. Это самый оптимальный период — не ждать до лета или осени. Ведь нужно разрешать серьезную ситуацию уже сейчас.

Увольнение главы Генштаба также будет в центре внимания, отметил политик. По его словам, главное условие — чтобы премьер «отстал от армии» и отозвал свой указ о снятии с должности Оника Гаспаряна.

Но в этом вопросе Никол Пашинян занял принципиальную позицию — на митинге 1 марта он обвинил военачальника в предательстве. «Оник джан, ты совершил большую ошибку», — вряд ли после таких слов премьер захочет отозвать свой указ.

«Мой сын в плену»

В Ереване есть и третья сила, стоящая особняком от всех протестных движений. Это родственники военнопленных и без вести пропавших в ходе последнего карабахского конфликта. 2 марта они пришли небольшой группой — не более 20 человек — на встречу с Николом Пашиняном.

Пришли 20, хотя заранее знали, что премьер примет только 10 человек. «Надеялись, что он передумает», — поясняет «Известиям» Геворг, который собрался просить за сына.

— Мой сын в плену, и мы прошение отправили, ждем ответа от российских миротворцев, чтобы нашли. Ему всего 19 лет, он только в армию ушел, его в Карабах направили. Где он пропал — не знаем, нам не сообщают, — произносить эти слова мужчине трудно.

«Не говори с ними, вдруг это может навредить поискам», — стоящая рядом супруга Геворга пытается помешать нашей беседе. Но Геворг настаивает, что это может помочь найти сына.

Весной дорогу_5 Женщина на пантеоне «Ераблур», где хоронили погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Я благодарен России, что именно она занимается этим делом, а не вот это (показывает в сторону резиденции премьера) правительство. И трупами, и пленными, достает всех, — отмечает мой собеседник.

— На самом деле премьер-министру тоже спасибо. Он что может, то делает для наших пленников, для нашего народа. Сколько у него сил хватает, — вмешивается в нашу беседу один из ветеранов карабахской войны, стоящий рядом.

Полицейский подходит и советует не снимать фотографии пропавших без вести. «Если они сейчас в плену, у них могут быть проблемы после вашей публикации», — объясняет служитель правопорядка.

— Не буду говорить вам его имя и фамилию, знаете, так будет лучше для его безопасности, — сразу заявляет «Известиям» одна из женщин перед зданием правительства. У нее в Карабахе исчез племянник, ему 21 год. Она приобнимает бабушку, которая не хочет считать своего внука пропавшим без вести и продолжает называть его «военнопленным».

Между тем 2 марта в Гадрутском районе и в направлениях Варанда и Джракан возобновили поиски тел погибших и пропавших без вести военнослужащих, сообщает МЧС Арцаха. Поиски были прекращены 15 февраля по требованию азербайджанской стороны. Баку настаивает, что передал Еревану всех военнопленных, оставив у себя только «диверсантов». В МИД Армении, а также в аппарате омбудсмена ЕС раскритиковали это заявление.

Первое с начала политического кризиса заседание парламента, проходившее 2 марта за закрытыми дверями, также было посвящено возвращению военнопленных.

Родители, которых не пустили на встречу с Пашиняном, всё равно остались у правительства. «Надеемся, что хоть что-то скажут, — поясняет одна из собеседниц. — Многие приехали из Ширака, Сюника, из отдаленных районов Армении, только бы встретиться с премьером». И вид родителей с заплаканными глазами, которые надеются, что их дети живы, красноречивее любого лозунга на проспекте Баграмяна.

Эльнар Байназаров, Полина Гусева. Ереван