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Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции

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Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции в Ереване в среду, 3 марта. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

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«В полицию поступила информация, что во время акции, запланированной на 16:00 3 марта, возможны провокации. Мы призываем к проведению массовых мероприятий исключительно в рамках закона, воздерживаться от противоправных действий и не поддаваться провокациям», — сказано в сообщении.

Правоохранители также призвали граждан соблюдать требования законности и проявлять уважение. Полицейские, как отмечаются, будут принимать все меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в рамках своих законных полномочий.

Ранее в среду в резиденции президента Армении Армена Саркисяна началась встреча главы государства с лидерами оппозиционного «Движения по спасению родины», сообщает Sputnik Армения.

Представители движения потребовали экстренной встречи с Саркисяном накануне. Сообщалось, что они намерены обсудить с президентом его позицию относительно начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

В тот же день пресс-служба Саркисяна сообщила, что президент Армении принял решение не подписывать повторное ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Гаспаряна от должности. Кроме этого уточнялось, что глава государства обратился в Конституционный суд для решения вопроса конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция со своей стороны также устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Вечером 1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. В частности, он назвал требование Генерального штаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

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