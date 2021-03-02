Оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с президентом

Объединенная оппозиция Армении во вторник, 2 марта, выступила с заявлением, в котором потребовала экстренной встречи с президентом республики Арменом Саркисяном.

Представители оппозиции намерены обсудить с главой государства его позицию относительно начальника Генштаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

«Движение спасения родины» выражает обеспокоенность в связи с позицией президента Армении по освобождению от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. В распространенном заявлении президент обходит вопрос оспаривания соответствующего решения Никола Пашиняна в Конституционном суде. Исходя из этого, требуем срочной встречи с президентом Армении», — говорится в заявлении, опубликованном на на странице оппозиционного движения в Facebook.

Ранее в этот же день пресс-служба Саркисяна сообщила, что президент Армении принял решение не подписывать повторное ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности Гаспаряна.

Отмечалось, что Саркисян считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба Вооруженных сил страны. Кроме этого, уточнялось, что глава государства обратился в Конституционный суд для решения вопроса конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.

Накануне администрация президента Армении получила повторное ходатайство от Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба.

В тот же день Саркисян провел встречу с Пашиняном. Как сообщалось, они обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

Помимо этого, в тот же день вечером премьер-министр выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. В частности, он назвал требование Генерального штаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна, тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция со своей стороны также устроила протесты, требуя отставки премьер-министра.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.