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Президент Армении получил прошение о назначении главы Генштаба ВС

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Президент Армении Армен Саркисян получил прошение главы правительства Никола Пашиняна о назначении нового начальника Генштаба ВС. На принятие решения у него есть три дня, сообщила в среду, 10 марта, помощница Саркисяна Асмик Петросян.

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В качестве кандидатуры на пост начальника Генштаба ВС Пашинян предложил Артака Давтяна, занимавшего эту должность в 2018–2020 годах.

«Президент получил ходатайство о назначении Давтяна. Для выражения позиции президента отведен трехдневный срок», —цитирует Петросян «РИА Новости».

Ранее 10 марта начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян был освобожден от занимаемой им должности по требованию премьер-министра республики Никола Пашиняна.

На основании того, что президент Армении Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, но и не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона.

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

3 марта президент Армении Армен Саркисян провел встречу с Гаспаряном. Как сообщила пресс-служба главы государства, собеседники обсудили создавшуюся напряженную ситуацию в связи с последними событиями. На встрече Саркисян и Гаспарян отметили, что вне зависимости от решений приоритетом остаются безопасность и стабильность Армении.

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