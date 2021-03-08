Отложенный механизм: в Армении готовятся к отставке главы Генштаба

День, когда должен вступить в силу указ премьер-министра Армении об увольнении главы Генштаба — 9 марта — может стать решающим для будущего протестов. Об этом "Известиям" сообщили организаторы митингов в столице республики. Оппозиция обратилась к президенту страны с требованием не допустить отставки Оника Гаспаряна, заявил глава «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян. По его словам, в этот же день в Ереване пройдет акция против увольнения военачальника, на которой будет представлен дальнейший план действий. Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил «Известиям», что переговоры с премьером о досрочных выборах пока приостановлены — по его словам, Никол Пашинян ждет отставки главы Генштаба, чтобы обсуждать выборы без привязки к этому вопросу. Тем временем численность протестных акций в Армении постепенно становится все ниже и ниже.

Митинг без слов

Несмотря на международный женский день, атмосфера в митингующем Ереване отнюдь не праздничная. Многие женщины решили провести этот день в пантеоне Ераблур, где похоронены их родные, герои карабахских войн. В ходе последнего конфликта в октябре-ноябре 2020 года на территории мемориального комплекса появилось 5 тысяч новых могил.

Протестующие на Баграмяна решили поддержать женщин, которые собрались в Ераблуре, и прямо с проспекта в центре города направились к пантеону. Для этого к палаточному лагерю пригнали микроавтобусы, довезти друг друга брались и сами протестующие. При этом часть демонстрантов решила остаться — чтобы охранять палаточный лагерь и не допустить его сноса.

Отложенный механизм1 На кладбище Ераблур, 27 февраля 2021 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ераблур расположен на высоком холме на выезде из Еревана в сторону аэропорта. Над каждой могилой — оранжево-сине-желтый армянский флаг. С северной окраины кладбища — строгая церковь и монумент в форме восходящей лестницы. С нее можно оценить приблизительный масштаб трагедии. Сотни, если не тысячи флагов на сотни метров вокруг, и под каждым из них — могила. Не стоит забывать, что часть погибших захоронена в других населенных пунктах, а часть до сих пор не найдена. Большинство не вернувшихся домой с последней войны — об этом свидетельствуют надгробные таблички — 2000-2002 года рождения.

— Моего брата похоронили только в прошлый понедельник, — рассказывает таксист Хенрик. — Нас было три брата, все воевали в Агдаме. Я самый младший. Тело старшего, он офицером был, нашли недавно, привезли домой и похоронили. Среднего не нашли до сих пор.

— Я принимал участие в боях на высоте 3600 метров на севере Кельбаджара, там даже воздуха нет, чтобы дышать. Почти все мои друзья сейчас — на Ераблуре, — добавляет один из участников акции на Баграмяна. — Сын вот на днях родился, назвал его Монте в честь героя первой карабахской войны Монте «Аво» Мелконяна.

Поиски тел в Нагорном Карабахе и на территориях, переданных Азербайджану по трехстороннему соглашению, продолжаются с 13 ноября прошлого года. Госслужба НКР по чрезвычайным ситуациям отчиталась, что по состоянию на 6 марта обнаружены тела 1490 военнослужащих и гражданских лиц. Поиски прерывались с 15 февраля по 2 марта по требованию азербайджанской стороны.

При этом свыше 200 человек считаются военнопленными, сообщили в Армянском национальном комитете Америки (anca). Ведомство обратилось в Сенат США с просьбой содействовать возвращению удерживаемых лиц. В конце февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку «раньше Армении вернул всех военнопленных. Остающиеся сейчас — это диверсанты». Однако с такой точкой зрения не согласны не только в Ереване, но и в ЕС.

Отложенный механизм4 Факельное шествие в Ереване в память о погибших в Нагорном Карабахе, 18 декабря 2020 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Родители остающихся в плену военных почти каждую неделю собираются у Дома правительства Армении, чтобы добиться аудиенции у премьер-министра.

Митинг оппозиции на Ераблуре прошел почти бесшумно, без громких лозунгов — из уважения к покою пантеона. Но представители оппозиции в очередной раз отметили, что ответственность за развязанную войну и ее «позорные итоги» лежит на совести премьер-министра Никола Пашиняна.

Стоит отметить, что женщины, приехавшие на кладбище, к митингу отнеслись с безразличием — потерявшие родных молча зажигали церковные свечи у могил.

Очередной «день икс»

Дальнейший сценарий протестов станет понятен 9 марта, когда истечет дедлайн по отставке начальник Генштаба Оника Гаспаряна, заявил «Известиям» лидер оппозиционного «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян.

— Еще не все решено в этом вопросе. 9 марта заканчивается срок, когда президент может послать прошение о рассмотрении этого дела в Конституционный суд. То есть, вплоть до вечера он еще может изменить ситуацию. И мы продолжим настаивать на том, чтобы президент направил это прошение, — подчеркнул лидер оппозиции.

При этом Манукян добавил, что «Движение» намерено «в любом случае» провести во вторник акцию на проспекте Баграмяна. Возможность диалога с Николом Пашиняном он категорически отвергает.

— Не думаю, что имеет смысл обсуждать с ним что-то, помимо его ухода в отставку, — констатировал политик.

Отложенный механизм3 Акция протеста оппозиции в Ереване, 6 марта 2021 года Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Между тем масштабы протестных акций сокращаются от митинга к митингу. На демонстрации 6 марта, которую лидеры «Движения за спасение Родины» анонсировали как «реально большой митинг» собралось всего 4,5 тыс. человек.

Еще около тысячи митингующих собрались в этот день у здания минобороны республики. Во главе с бывшими военачальниками они протестовали против увольнения главы Генштаба Оника Гаспаряна. Атмосфера на обеих демонстрациях сохранялась мирная, обошлось без снайперов и усиленных полицейских кордонов, как на митинге 3 марта.

Переговоры парламентской оппозиции с премьером пока заморожены, сообщил «Известиям» глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. По мнению политика, Пашинян хочет закрыть вопрос с увольнением начальника Генштаба и уже после этого разбираться с выборами.

— Я предложил премьеру уйти в отставку 8 марта, тогда бы внеочередные выборы можно было провести до майских праздников — в период с 25 апреля по 2 мая. Однако, как мы видим, премьер это предложение не услышал. Посмотрим, как будет развиваться ситуация после 9 марта, когда и если Оник Гаспарян будет уволен, — заявил глава фракции «Известиям».

Отставка военачальника — конечно, если она все же произойдет 9 марта — не разрешит политический кризис в стране, уверен директор Института Кавказа Александр Искандарян.

— Я не думаю, что это снимет напряжение в обществе, поскольку причины недовольства гораздо шире, чем просто увольнение бывшего генералитета. Но каким-то образом разблокировать ситуацию с элитой армии, с вопросом о ее нейтралитете может получиться, по крайней мере временно. А конфликт по-настоящему никуда не денется, — пояснил эксперт «Известиям».

Отложенный механизм2 Во время акции протеста в Ереване, 27 февраля 2021 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров в беседе с «Известиями» уточнил: до разговоров о дате выборов премьеру следовало бы обсудить отмену военного положения в стране. Согласно Конституции республики, проводить выборы в условиях этого положения не получится. После отмены выборы могут состоятся в течение 50-60 дней — если речь идет об обычных регулярных выборах. То есть, даже при самом позитивном сценарии эта история — еще месяца на два, не меньше, заключил политолог.