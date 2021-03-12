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Один из лидеров армянской оппозиции заявил о планах встретиться с Пашиняном

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Лидер оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян 12 марта сообщил о готовности встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

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«Я готов встретиться с Николом Пашиняном, и, думаю, эта встреча скоро состоится и все об этом узнают, а не будут выискивать информацию, прислушиваясь к перешептываниям под стенами», — цитирует его ТАСС.

Однако оппозиционер уточнил, что встреча с премьером должна состояться не под сводами президентского дворца.

«Что касается встречи у президента [Армена Саркисяна], то она должна пройти при определенных условиях и в соответствии с четкой повесткой. Иначе во встрече смысла нет», — отметил Царукян.

После подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Армении не утихают протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Пашинян 1 марта выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

3 марта Саркисян провел встречу с Гаспаряном. Они обсудили создавшуюся напряженную ситуацию в стране. Саркисян и Гаспарян на встрече отметили, что вне зависимости от решений приоритетом остаются безопасность и стабильность Армении.

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