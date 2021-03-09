Вышло блоком: протестующие в Ереване строят баррикады у парламента

Вечером 9 марта протестующие на проспекте Баграмяна в Ереване окружили все входы в парламент и переместили палаточный лагерь ближе к зданию. Полиция усилила присутствие , однако обошлось без массовых столкновений, хотя с заходом солнца протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков и поджигать их . Лидеры «Движения за спасение родины» призвали своих сторонников заблокировать прилегающие к парламенту улицы . Так они отреагировали на увольнение главы Генштаба Оника Гаспаряна — решение о его отставке вступило в силу, несмотря на все ходатайства оппозиции. Опрошенные «Известиями» политики и эксперты уверены: с уходом Гаспаряна политический кризис в Армении не разрешится , поскольку раскол в обществе по-прежнему силен. Следующий вопрос на повестке — внеочередные выборы.

Еще не план «Б»

«Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход (со стороны улицы Демирчяна), чтобы ни один депутат не смог зайти в здание», — призывал протестующих на проспекте Баграмяна их лидер Вазген Манукян.

Так оппозиция отреагировала на увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна — указ о его отставке автоматически вступил в силу в 6 часов вечера 9 марта . Хотя «Движение за спасение Родины» до последнего надеялось, что президент страны Армен Саркисян обжалует это решение и передаст его в Конституционный суд. Однако в 18:00 по Еревану стало ясно: президент не пошел против указа премьера Никола Пашиняна . Канцелярия Армена Саркисяна в тот же день опубликовала заявление, в котором он подчеркивает: вопрос увольнения военачальника «находится в компетенции и усмотрении премьер-министра».

Вышло блоком1 Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян Фото: Минобороны Армении/mil.am

Эксперт по конституционному праву, экс-министр юстиции Армении Арам Орбелян пояснил «Известиям», что с правовой точки зрения Генштабу не остается ничего, кроме как подчиниться и выполнить указ об увольнении военачальника.

2 марта Армен Саркисян обратился в КС с просьбой рассмотреть, насколько отвечает Конституции закон «О воинской службе», который и позволил Николу Пашиняну отправить главу Генштаба в отставку, ранее призвавшего премьера покинуть пост. Оппозиция еще надеется, что КС постановит: поправки в этот закон, принятые в 2018 году, антиконституционны. Тогда указ премьера потеряет силу. Однако Арам Орбелян настроен скептически — пока КС вынесет решение, решение Пашиняна об увольнении военачальника будет в силе и уже ничто на него не повлияет .

Демонстранты — а их у парламента в 6 вечера собралось около 1 тыс. человек — по призыву лидеров оппозиции окружили парламент . Полиция в спешке начала оттеснять протестующих, к зданию подтянулись дополнительные автобусы с правоохранителями. Как и 3 марта, по периметру парламентского парка выстроились кордоны полиции со щитами . Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков на улице Демирчяна, часть из них решено было поджечь. Однако перекрыть полностью улицу у митингующих не вышло .

«Это еще не план «Б» (подразумевающий восстание), это пока план «А», — на всякий случай уточнил Вазген Манукян .

Вышло блоком3 Координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян во время митинга оппозиции в Ереване, 9 марта 2021 года Фото: РИА Новости/Sputnik

Другой лидер протеста Ишхан Сагателян подчеркнул, что «Движение» не призывает своих сторонников вторгаться в здание парламента — речь идет о блокировке служебного входа , чтобы депутаты не смогли попасть на место работы. Поскольку «этому парламенту в стране делать больше нечего», отметил Сагателян. Уже поздно вечером оппозиционер от имени «Движения» предложил премьеру сделку: до 12:00 10 марта Никол Пашинян может прийти в парламент и подать в отставку, после чего протестующие согласятся на выборы . Впрочем, такой сценарий маловероятен, поскольку, как показали последние месяцы, глава кабмина готов взаимодействовать только с парламентской оппозицией .

Все на своих местах

Несмотря на увольнение Оника Гаспаряна оппозиция продолжит митинговать, заверил «Известия» Вазген Манукян.

— Мы будем стоять до «отставки Пашиняна» , палаточный лагерь напротив парламента остается на месте, мы никуда не уходим, — заявил политик.

Член фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян пояснила «Известиям», что отставка военачальника — это важный вопрос, но не решающий . Решающим остается уход премьер-министра, поскольку на кону «государственность Армении». И в этом плане повестка оппозиции не поменялась.

— Никаких переговоров с Пашиняном по поводу досрочных выборов наша фракция не проводила и проводить не намерена . Я не понимаю рвения Никола привести в свою повестку парламентскую оппозицию, ведь если он хочет распустить парламент, он может это сделать и без оппозиции, силами своей фракции, у которой большинство мест, — пояснила депутат.

Фракция «Процветающая Армения» — вторая крупнейшая в парламенте и наравне с 16 другими партиями входит в оппозиционное «Движение за спасение Родины».

Вышло блоком2 Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян во время шествия в память о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, когда были массовые акции протеста недовольных итогами президентских выборов, 1 марта 2021 года Фото: ТАСС/Photolure/Айк Багдасарян

Никол Пашинян ранее встречался с лидером другой фракции — «Просвещенной Армении», чтобы обсудить условия, на которых произойдет роспуск парламента. Однако, как уточнил ее руководитель Эдмон Марукян, достигнуть консенсуса по этому вопросу у двух политиков не получилось .

— Вопрос отставки Никола Пашиняна обсуждается уже не первую неделю, я предлагал ему уйти в отставку 8 марта, тогда бы выборы мы провели в течение 40-45 дней. Но он отказался. Пока в обозримом будущем у нас нет планов с ним встречаться, — заявил политик «Известиям».

Руководитель Института стран СНГ Александр Маркаров считает, что с отставкой главы Генштаба в действиях оппозиции мало что изменится, поскольку «это частное событие в рамках более общих».

— Маловероятно, что оппозиция предпримет сейчас какие-то радикальные шаги — они должны были произойти непосредственно после заявления, подписанного генералитетом . Даже если они снова соберутся на шествие, это будет 10-15 тыс. человек — это не так много, — констатировал эксперт в беседе с «Известиями».

Он также отметил: если Оник Гаспарян присоединится к протестному движению, это не изменит расклад сил . Поскольку он уже потерял свой ресурс начальника Генштаба и может добавить очки только как личность.

— Но таких военных в рядах оппозиции и без этого немало — и экс-министр обороны Сейран Оганян, и экс-глава Генштаба Юрий Хачатуров , — подчеркнул эксперт. — Можно сказать так: протестное движение сейчас не затухло, искра еще есть. Но разгорится ли она в большое пламя — пока не очевидно.

Вышло блоком4 Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян во время акции протеста в Ереване, 27 февраля 2021 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Между тем, 10 марта исполнится четыре месяца с подписания трехстороннего соглашения между лидерами России, Армении и Азербайджана, закончившего 44-дневную войну в Карабахе . Баку и Ереван до сих пор исполнили не все положения подписанного соглашения — в частности, не до конца проведена демаркация новой государственной границы, не завершен обмен военнопленными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказывается выполнять этот пункт соглашения, мотивируя свое решение тем, что «все военнопленные переданы, оставшиеся — это диверсанты».