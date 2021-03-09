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Вышло блоком: протестующие в Ереване строят баррикады у парламента

В ответ на увольнение начальника Генштаба оппозиция призвала сторонников перекрыть входы в правительственное здание
Фото: REUTERS/Artem Mikryukov
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Вышло блоком: протестующие в Ереване строят баррикады у парламента
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2021-03-09 19:10:05
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Вечером 9 марта протестующие на проспекте Баграмяна в Ереване окружили все входы в парламент и переместили палаточный лагерь ближе к зданию. Полиция усилила присутствие, однако обошлось без массовых столкновений, хотя с заходом солнца протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков и поджигать их. Лидеры «Движения за спасение родины» призвали своих сторонников заблокировать прилегающие к парламенту улицы. Так они отреагировали на увольнение главы Генштаба Оника Гаспаряна — решение о его отставке вступило в силу, несмотря на все ходатайства оппозиции. Опрошенные «Известиями» политики и эксперты уверены: с уходом Гаспаряна политический кризис в Армении не разрешится, поскольку раскол в обществе по-прежнему силен. Следующий вопрос на повестке — внеочередные выборы.

Еще не план «Б»

«Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход (со стороны улицы Демирчяна), чтобы ни один депутат не смог зайти в здание», — призывал протестующих на проспекте Баграмяна их лидер Вазген Манукян.

Так оппозиция отреагировала на увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна — указ о его отставке автоматически вступил в силу в 6 часов вечера 9 марта. Хотя «Движение за спасение Родины» до последнего надеялось, что президент страны Армен Саркисян обжалует это решение и передаст его в Конституционный суд. Однако в 18:00 по Еревану стало ясно: президент не пошел против указа премьера Никола Пашиняна. Канцелярия Армена Саркисяна в тот же день опубликовала заявление, в котором он подчеркивает: вопрос увольнения военачальника «находится в компетенции и усмотрении премьер-министра».

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Оник Гаспарян

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян

Фото: Минобороны Армении/mil.am

Эксперт по конституционному праву, экс-министр юстиции Армении Арам Орбелян пояснил «Известиям», что с правовой точки зрения Генштабу не остается ничего, кроме как подчиниться и выполнить указ об увольнении военачальника.

2 марта Армен Саркисян обратился в КС с просьбой рассмотреть, насколько отвечает Конституции закон «О воинской службе», который и позволил Николу Пашиняну отправить главу Генштаба в отставку, ранее призвавшего премьера покинуть пост. Оппозиция еще надеется, что КС постановит: поправки в этот закон, принятые в 2018 году, антиконституционны. Тогда указ премьера потеряет силу. Однако Арам Орбелян настроен скептически — пока КС вынесет решение, решение Пашиняна об увольнении военачальника будет в силе и уже ничто на него не повлияет.

Демонстранты — а их у парламента в 6 вечера собралось около 1 тыс. человек — по призыву лидеров оппозиции окружили парламент. Полиция в спешке начала оттеснять протестующих, к зданию подтянулись дополнительные автобусы с правоохранителями. Как и 3 марта, по периметру парламентского парка выстроились кордоны полиции со щитами. Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков на улице Демирчяна, часть из них решено было поджечь. Однако перекрыть полностью улицу у митингующих не вышло.

«Это еще не план «Б» (подразумевающий восстание), это пока план «А», — на всякий случай уточнил Вазген Манукян.

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Ишхан Сагателян

Координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян во время митинга оппозиции в Ереване, 9 марта 2021 года

Фото: РИА Новости/Sputnik

Другой лидер протеста Ишхан Сагателян подчеркнул, что «Движение» не призывает своих сторонников вторгаться в здание парламента — речь идет о блокировке служебного входа, чтобы депутаты не смогли попасть на место работы. Поскольку «этому парламенту в стране делать больше нечего», отметил Сагателян. Уже поздно вечером оппозиционер от имени «Движения» предложил премьеру сделку: до 12:00 10 марта Никол Пашинян может прийти в парламент и подать в отставку, после чего протестующие согласятся на выборы. Впрочем, такой сценарий маловероятен, поскольку, как показали последние месяцы, глава кабмина готов взаимодействовать только с парламентской оппозицией.

Все на своих местах

Несмотря на увольнение Оника Гаспаряна оппозиция продолжит митинговать, заверил «Известия» Вазген Манукян.

Мы будем стоять до «отставки Пашиняна», палаточный лагерь напротив парламента остается на месте, мы никуда не уходим, — заявил политик.

Член фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян пояснила «Известиям», что отставка военачальника — это важный вопрос, но не решающий. Решающим остается уход премьер-министра, поскольку на кону «государственность Армении». И в этом плане повестка оппозиции не поменялась.

Никаких переговоров с Пашиняном по поводу досрочных выборов наша фракция не проводила и проводить не намерена. Я не понимаю рвения Никола привести в свою повестку парламентскую оппозицию, ведь если он хочет распустить парламент, он может это сделать и без оппозиции, силами своей фракции, у которой большинство мест, — пояснила депутат.

Фракция «Процветающая Армения» — вторая крупнейшая в парламенте и наравне с 16 другими партиями входит в оппозиционное «Движение за спасение Родины».

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Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян во время шествия в память о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, когда были массовые акции протеста недовольных итогами президентских выборов, 1 марта 2021 года

Фото: ТАСС/Photolure/Айк Багдасарян

Никол Пашинян ранее встречался с лидером другой фракции — «Просвещенной Армении», чтобы обсудить условия, на которых произойдет роспуск парламента. Однако, как уточнил ее руководитель Эдмон Марукян, достигнуть консенсуса по этому вопросу у двух политиков не получилось.

— Вопрос отставки Никола Пашиняна обсуждается уже не первую неделю, я предлагал ему уйти в отставку 8 марта, тогда бы выборы мы провели в течение 40-45 дней. Но он отказался. Пока в обозримом будущем у нас нет планов с ним встречаться, — заявил политик «Известиям».

Руководитель Института стран СНГ Александр Маркаров считает, что с отставкой главы Генштаба в действиях оппозиции мало что изменится, поскольку «это частное событие в рамках более общих».

Маловероятно, что оппозиция предпримет сейчас какие-то радикальные шаги — они должны были произойти непосредственно после заявления, подписанного генералитетом. Даже если они снова соберутся на шествие, это будет 10-15 тыс. человек — это не так много, — констатировал эксперт в беседе с «Известиями».

Он также отметил: если Оник Гаспарян присоединится к протестному движению, это не изменит расклад сил. Поскольку он уже потерял свой ресурс начальника Генштаба и может добавить очки только как личность.

— Но таких военных в рядах оппозиции и без этого немало — и экс-министр обороны Сейран Оганян, и экс-глава Генштаба Юрий Хачатуров, — подчеркнул эксперт. — Можно сказать так: протестное движение сейчас не затухло, искра еще есть. Но разгорится ли она в большое пламя — пока не очевидно.

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министр обороны Сейран Оганян

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян во время акции протеста в Ереване, 27 февраля 2021 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Между тем, 10 марта исполнится четыре месяца с подписания трехстороннего соглашения между лидерами России, Армении и Азербайджана, закончившего 44-дневную войну в Карабахе. Баку и Ереван до сих пор исполнили не все положения подписанного соглашения — в частности, не до конца проведена демаркация новой государственной границы, не завершен обмен военнопленными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказывается выполнять этот пункт соглашения, мотивируя свое решение тем, что «все военнопленные переданы, оставшиеся — это диверсанты».

В среду исполнится четыре месяца с начала протестов в Ереване. Демонстранты так и не добились каких-либо уступок со стороны действующих властей ни в вопросе отставки премьера, ни в организации досрочных выборов. Власти Армении готовы их провести, если парламентские оппозиционные силы подпишут с ними соответствующий меморандум. А пока, согласно февральскому опросу MGP, армянского филиала Gallup International, Никол Пашинян хотя и набирает 2,8 балла из пяти, но по-прежнему остается самым популярным политиком в стране.

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