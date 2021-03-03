Щитовидное железо: парламент Армении взяли под охрану снайперы

Решение политического кризиса в Армении вновь отсрочили — на этот раз до 8 марта. Как пояснили «Известиям» лидеры оппозиции, до этой даты свои обязанности продолжит исполнять глава Генштаба Оник Гаспарян, на чьем уходе уже неделю настаивает премьер Никол Пашинян. Глава правительства продолжает говорить о необходимости провести внеочередные выборы в течение 2021 года, рассматривая их как средство для восстановления общественной солидарности. При этом страсти в столице Армении накаляются: 3 марта вокруг парламента расставили светошумовые гранаты, разместили полицейские кордоны и снайперов. Прицелы последних были направлены на проспект Баграмяна, где в этот момент, по оценкам СМИ, собралось порядка 5 тыс. протестующих. Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил «Известиям», что подобная демонстрация оружия против мирного митинга недопустима.

От кого защищают

В Ереване 3 марта целый день ждали провокаций. На проспекте Баграмяна с 16:00 проходил многотысячный митинг оппозиции, а в ста метрах, в здании парламента — правительственный час с участием премьер-министра Никола Пашиняна.

В ожидании его визита периметр здания взяли под охрану свыше пятисот полицейских, все подъезды перекрыли щитами, в парке перед главными воротами поставили растяжки со светошумовыми гранатами. На балконе были замечены снайперы.

Видеть такое большое количество полиции в касках и с щитами непривычно — всю неделю вокруг парламента дежурило не больше 50-60 силовиков. Непривычно и им самим — хранить невозмутимый вид, подобающий серьезным стражам правопорядка, им дается с трудом. Они периодически смеются и спорят, не уехал ли еще из парламента премьер.

Щитовидное железо2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Знаете, вряд ли интеллигентный народ, собравшийся здесь, пойдет на провокации. Это скорее нас от них (указывает в сторону парламента) защищают, — смеясь поделился с «Известиями» один из протестующих Граер Карапетян.

— Волков бояться, в лес не ходить. Чем вот так жить, лучше от снайпера умереть. Зато героем, но не предателем, — заявила «Известиям» одна из участниц митинга, представившаяся Мариной. Сказав это, она помахала снайперам: «Ребята, если что, я здесь».

— Мне не страшно. Мы готовы стоять здесь за нашу страну, нашу армию и государственность, — уверенно заявил «Известиям» Арсен, пришедший на проспект с супругой и малолетним сыном в коляске.

«Здесь нет провокаторов»

Такая демонстрация оружия перед участниками мирного митинга недопустима, заявил «Известиям» омбудсмен Армении Арман Татоян. По его словам, аппарат уполномоченного по правам человека уже получил жалобы граждан из-за открытого показа оружия. Сама акция, по оценке представителей омбудсмена на митинге, прошла мирно.

— Конечно, государство вправе применять соответствующие меры, с этим никто не спорит. Но они должны соответствовать ситуации и не стать мерой, которая сама по себе вызывает чувство обеспокоенности. Снайперы могли быть за закрытыми окнами, чтобы их не было видно. Но они специально были выставлены на широкую публику. Поэтому я считаю это несоразмерным, — уточнил Арман Татоян.

Лидеры оппозиции в беседе с «Известиями» главным провокатором назвали самого премьера. Координатор «Движения за спасение Родины» Гегам Манукян напомнил: 25 февраля и 1 марта, когда оппозиция собрала митинг на проспекте Баграмяна, премьер намеренно повел шествие своих сторонников в сторону протестующих.

Щитовидное 1железо Представитель оппозиции Армении Гегам Манукян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Здесь нет провокаторов и не было в течение четырех последних месяцев, на всех наших митингах, — заверил он «Известия».

Гегам Манукян также напомнил: 2 октября 2018 года Никол Пашинян открыл забор парламентского парка, сказал, что «все это принадлежит народу». «Сегодня вот все закрыто», — констатировал представитель оппозиции.

А во взятом в плотное кольцо силовиков парламенте обсуждали будущее голосование. «Если парламентская оппозиция примет наше предложение, у нас появится возможность проведения внеочередных выборов в согласованные сроки в течение 2021 года», — отметил Никол Пашинян.

— Внеочередные выборы мы рассматриваем как средство для восстановления общественной солидарности. Правительство и политические силы должны выступить гарантом того, что эти выборы состоятся в свободных и справедливых условиях, — заявил премьер.

Таким образом, он отверг предложение оппозиционного «Движения за спасение Родины» передать власть до выборов временному правительству во главе с Вазгеном Манукяном.

Ранее глава парламентской оппозиции Эдмон Марукян заявил «Известиям», что будет настаивать на проведении выборов уже в конце апреля, поскольку «тянуть с решением вопроса нельзя».

После праздников

Согласно действующему законодательству, глава Генштаба должен был уйти с поста 4 марта — ходатайство премьера Пашиняна, которое осталось без поддержки президента, должно вступить в силу автоматически.

Щитовидное железо4 Глава Генштаба Оник Гаспарян Фото: Минобороны Армении

Однако в пресс-службе Генштаба заявили: глава ведомства Оник Гаспарян продолжит занимать свою должность не три дня, а восемь. Поскольку он — «высшее военное должностное лицо вооруженных сил» и в его отношении действуют другие положения закона «О военной службе и статусе военнослужащего». То есть, Гаспарян останется на посту как минимум до 8 марта.

В военном ведомстве также объяснили, что президент Армен Саркисян не обратился в Конституционный суд по вопросу увольнения военачальника, поскольку «суд не обладает правомочиями по решению вопроса снятия главы Генштаба или определению конституционности проекта указа президента согласно статье 168-ой основного закона страны».

Выходит, Саркисян юридически не мог отправить в КС проект указа. Поэтому было принято решение оспорить не конкретное ходатайство, а сами поправки в закон от 2018 года, которые позволили премьер-министру отправить военачальника в отставку, пояснил «Известиям» представитель партии «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

Срок в течение которого Конституционный суд должен рассмотреть обращение президента — 8 дней после возвращения проекта указа. То есть дедлайн по решению — 10 марта.

По мнению политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, несмотря на жесткую риторику в адрес военного руководства, премьер еще вполне может отказаться от своего решения. Это один из главных вариантов разблокирования ситуации, отметил эксперт.

Щитовидное железо3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Думаю, может быть не прямые, но какие-то переговоры по этому поводу идут сейчас. Хотя я не уверен, что это снимет напряжение в обществе. Причины его шире, чем просто увольнение бывшего генералитета. Но каким-то образом разблокировать ситуацию с элитой армии может получиться, по крайней мере временно. А конфликт по-настоящему никуда не денется, — пояснил политолог «Известиям».

Вечером 3 марта стало известно, что СК республики завел уголовное дело на Вазгена Манукяна за «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя». Первое слушание по делу назначено на 11 утра 4 марта.

Следующий крупный митинг оппозиции запланирован на 6 марта — до этого дня «Движение за спасение Родины» намерено совершить визиты в другие регионы Армении, чтобы агитировать их население приехать в столицу на субботнюю акцию.