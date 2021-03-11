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Президент Армении не стал подписывать указ о назначении Давтяна главой Генштаба ВС

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Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба ВС. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

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«Президент Армении вернул с возражениями предложение премьер-министра о назначении на должность начальника Главного штаба ВС Республики Армения Артака Давтяна», — говорится в публикации.

Днем ранее врио начальника Генштаба ВС Армении был назначен заместитель главы ГШ генерал-лейтенант Степан Галстян.

В тот же день Саркисян получил прошение от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о назначении нового начальника Генштаба ВС. В качестве кандидатуры на должность начальника Генштаба ВС премьер предложил Артака Давтяна, который занимал этот пост в 2018–2020 годах.

Протесты в Армении продолжаются после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Пашинян 1 марта выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

3 марта Саркисян провел встречу с Гаспаряном. Они обсудили создавшуюся напряженную ситуацию в стране. Саркисян и Гаспарян на встрече отметили, что вне зависимости от решений приоритетом остаются безопасность и стабильность Армении.

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