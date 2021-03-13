Борьба за отставку: к чему приведет политический кризис в Армении

Чем дальше, тем более запутанным становится армянский политический кризис. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что ему удалось заменить начальника Генштаба армии. По мнению главы правительства, должность теперь занимает лояльный ему генерал-лейтенант Артак Давтян. Оппоненты оспаривают решение, а активисты оппозиции уже две недели ночуют в палатках в центре Еревана. «Известия» разбирались в ситуации.

Ставка на отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается смены главы Генштаба армии . О решении освободить от должности предыдущего руководителя Оника Гаспаряна он объявил 28 февраля. Согласно армянскому законодательству, указ об отставке должен подписать президент Армен Саркисян. Тот, однако, дважды отказался одобрить документ. Формальный глава государства при этом и не обжаловал инициативу в Конституционном суде. А согласно армянскому законодательству, в этой ситуации решение премьера через некоторое время автоматически вступает в силу.

Поэтому 10 марта правительство Армении заявило, что Гаспарян считается освобожденным от должности. Примерно через полчаса Саркисян все-таки обжаловал увольнение главы Генштаба в Конституционном суде. «Президент надеется, что КС обеспечит правовую определенность и поможет урегулировать кризисную ситуацию», — говорится в обращении президента. Не уточняется, правда, что помешало ему обратиться в суд раньше.

Борьба за отставку Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян, 2018 год Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

На этом, впрочем, законодательные коллизии не закончились. На повестке дня появился вопрос о назначении нового главы Генштаба. Никол Пашинян попытался утвердить в должности лояльного ему генерал-лейтенанта Артака Давтяна . Тот уже занимал должность начальника Генштаба в 2018–2020 годах. Летом прошлого года его уволили из-за пышной свадьбы сына, проведенной в карантин.

10 марта Пашинян направил ходатайство о новом назначении Давтяна. Президент Армении вернул проект указа с возражениями обратно в кабинет министров. Через несколько часов Пашинян направил Саркисяну повторное ходатайство. Представители президента заявили, что тот повторно отклонил обращение, но снова отказывается оспаривать инициативу о назначении Давтяна в КС. А значит, через три дня тот автоматически возглавит Генштаб.

Эхо войны

Политический кризис в Армении начался в ноябре. Тогда когда Москва, Баку и Ереван подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армении после ряда тяжелых поражений пришлось отказаться от контроля над значительной территорией, в том числе оставить стратегически важный город Шуши. Оппозиция обвинила Пашиняна в капитуляции и потребовала его отставки.

В конце февраля политический кризис усугубился. Поводом стал спор о российских ракетных комплексах «Искандер». Сначала бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что власти страны во время конфликта в Карабахе могли бы использовать российские ракетные комплексы. Пашинян на это ответил, что имеющиеся у Еревана «Искандеры» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Слова Пашиняна высмеял первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян. «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — заявил он. Пашинян в ответ уволил Хачатряна

Борьба за отставку Палаточный лагерь опозиции на проспекте Баграмяна недалеко от здания парламента Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Интересно, что позже глава армянского правительства признал, что ошибся в оценке «Искандеров», но решение об увольнении Хачатряна не отменил . В ответ Генштаб армии потребовал отставки премьер-министра. «Вооруженные силы долгое время терпеливо сносили нападки властей, но всему есть предел. Неэффективное управление и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели», — говорилось в обращении. Его подписали начальник Генштаба Гаспарян, все его заместители, главы управлений и командиры крупных воинских соединений.

Пашинян назвал происходящее военным переворотом и потребовал отставки уже Гаспаряна. На этом фоне в стране начались уличные протесты. Противники действующего премьера разбили палаточный городок в центре Еревана, пытались блокировать входы и выходы из здания парламента, возникали потасовки с полицией.

Кадры решают все

Перспективы урегулирования ситуации пока выглядят туманно. 10 марта впервые с начала обострения Пашинян посетил Генштаб Армении, где встретился с командным составом вооруженных сил. Договориться, впрочем, не получилось. Некоторые генералы отказались посетить мероприятие, оставшиеся подтвердили, что их требования остаются в силе. Армянские политологи при этом посчитали, что Пашинян и не собирался договариваться. Согласно распространенному мнению, Пашинян посетил Генштаб, чтобы сделать удачные кадры, на которых военные встречают его стоя.

С другой инициативой выступил президент Армении Армен Саркисян. Он предложил 13 марта провести встречу премьер-министра и оппозиции . Оппоненты главы правительства отреагировали по-разному. В парламентской партии «Просвещенная Армения» сообщили, что готовы к диалогу. В «Движении за спасение родины» заявили, что готовы встретиться только для обсуждения отставки Пашиняна и при условии прямой трансляции встречи. Сам глава правительства на предложение никак не отреагировал.

Борьба за отставку Лидер «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян на митинге оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Эксперты называют сложившуюся ситуацию патовой. «Я не вижу решения нынешнего кризиса. Возможно, помогла бы более четкая позиция президента страны. Но тот, видимо, пытается смягчить ситуацию, однако в результате еще больше ее запутывает», — говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Политолог Артур Атаев считает, что самостоятельно Армения не сможет справиться с политическим кризисом. «Армянская элита не в состоянии распутать клубок внутренних противоречий. Этап, когда стороны могли договориться между собой, прошел. Оппозиция уже не воспримет шагов Пашиняна ей навстречу. Нужна политическая медиация на высшем уровне », — отмечает он.