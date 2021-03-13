Стычки начались между оппозицией и полицией в Ереване

Между представителями оппозиции и правоохранителями в Ереване начались стычки. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что полицейские пытаются оттеснить митингующих от здания резиденции президента страны Армена Саркисяна, куда прибыл на переговоры премьер-министр Никол Пашинян. Нескольких человек задержали.

Ранее в этот же день стало известно, что Пашинян прибыл в администрацию президента страны Саркисяна, он намерен обсудить с политиком способы выхода из кризиса. Кортеж премьера к зданию администрации президента сопровождал кордон сотрудников полиции.

Накануне в администрации главы государства сообщили, что встреча Пашиняна с руководителями оппозиционных движений республики и главами парламентских фракций для поиска путей развязки внутриполитического кризиса оказалась нереализуемой. Сам Саркисян заявил, что будет прилагать усилия и готов предлагать новые встречи не только с уже приглашенными, но и с депутатами, не входящими во фракции нацсобрания и представителями различных внепарламентских сил.

В тот же день лидер оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян сообщил о готовности встретиться с Пашиняном, однако при определенных условиях и в соответствии с четкой повесткой.

После подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Армении не утихают протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.