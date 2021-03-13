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Пашинян прибыл в администрацию президента Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в администрацию президента страны Армена Саркисяна, он намерен обсудить с политиком способы выхода из кризиса. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает корреспондент «Известий».

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В настоящее время у резиденции главы государства находятся представители оппозиции, которые требуют отставки премьера.

Кортеж Пашиняна к зданию администрации президента сопровождали сотрудники полиции.

Саркисян пригласил на встречу Пашиняна и представителей всех парламентских фракций и оппозиционного «Движения спасения родины» с целью обсудить пути выхода из внутриполитического кризиса 10 марта. Армянский лидер отмечал, что будет прилагать усилия и готов предлагать новые встречи не только с уже приглашенными, но и с депутатами, не входящими во фракции нацсобрания и представителями различных внепарламентских сил.

После подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Армении не утихают протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника Генштаба ВС Армении.

Пашинян 1 марта выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Там он попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

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