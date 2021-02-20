Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в субботу, 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Прощание с артистом прошло на сцене этого театра ранее в этот же день. Как сообщал корреспондент «Известий» над сценой был установлен экран, на котором сменяли друг друга черно-белые фотографии артиста.

Проститься с ним пришли, в частности, его коллеги по сцене и киноплощадке. Венки направили президент России, Министерство культуры страны, киноконцерн «Мосфильм» и театры столицы.

Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Президент России Владимир Путин назвал смерть актера большой утратой для отечественного театра и кино.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман». В число известных фильмов Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.