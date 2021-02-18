Врачи пытались реанимировать Мягкова в течение часа

Врачи пытались реанимировать актера Андрея Мягкова перед смертью, сообщил 18 февраля телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, Мягкову стало плохо еще ночью, около 3:00. Артист потерял сознание. Приехавшие на вызов медики пытались реанимировать актера около часа, однако это не помогло. Около 5:00 врачи констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дата и места прощания с актером пока не определены.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ. Впервые он появился на киноэкранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

В 1975 году он снялся в главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман». В число самых популярных фильмов с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году актер получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.