Стала известна возможная причина смерти Андрея Мягкова

Острая сердечная недостаточность считается предварительной причиной смерти актера Андрея Мягкова. Об этом 18 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что артист умер у себя дома.

О смерти 82-летнего актера театра и кино в этот день рассказали «Известиям» в пресс-службе МХТ имени Чехова. Дата и место прощания с актером пока не сообщались.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.