Умер Андрей Мягков

Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Об этом 18 февраля «Известиям» сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность, пишет Telegram-канал «112».

Дата и место прощания с актером пока не названы.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В старших классах школы увлекся театром, Школу-студию МХАТ окончил в 1965 году, после чего был принят в труппу театра «Современник».

Первой серьезной ролью Мягкова стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы». В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени».