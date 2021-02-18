Последний романтик: умер Андрей Мягков

Кинокритики обычно считали его комедийным актером. Зрители, впрочем, оказались проницательнее: публика видела в нескладном докторе Жене Лукашине, робком статистике Новосельцеве и охрипшем лаборанте Хвостове фигуры потерянных и несовременных романтиков. В этой наивной «несовременности», пожалуй, и был секрет обаяния Андрея Мягкова. Великого русского актера, сегодня, 18 февраля, покинувшего нас навсегда. «Известия» вспоминают Андрея Васильевича в этот скорбный день.

Молодой специалист

Он родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в интеллигентной семье преподавателей высшей школы. Эта пронизывавшая его с детства, чисто ленинградская хрупкость и интеллигентность осталась с ним на всю жизнь — даже его Карандышев превратился из третьеразрядного чудовища «темного царства» в пронзительного в своем личном несчастии персонажа. Актерская карьера, однако, никак не ожидала Мягкова: он с детства увлекался техникой и только старшеклассником решил попробовать свои силы в драмкружке .

Серьезно он на новое хобби еще не смотрел; по настоянию отца поступил в солидный Ленинградский химико-технологический институт, по окончании которого пошел работать по специальности. Сыграла, как оно часто бывает, случайность: в 1961 году в Ленинград в поисках талантливой молодежи приехали «скауты» (как сказали бы сегодня) из столичного Театрального училища имени Немировича-Данченко. Молодой специалист по пластическим массам Мягков решил попробовать свои силы — и успешно прошел все три тура.

Последний романтик Андрей Мягков в роли Алеши Карамазова в фильме «Братья Карамазовы» Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Кирилл Разлогов, доктор искусствоведения, киновед, программный директор ММКФ: Большая потери для отечественного кино — и даже, в большей степени, для отечественного зрителя. Мягков — актер легендарный, многообразно одаренный. Он стал знаменитым с первого же фильма — «Похождения зубного врача» великого режиссера Элема Климова. Свои лучшие роли он сыграл у Эльдара Рязанова в картинах «Служебный роман» и «Ирония судьбы». Вспоминают обычно его образы, близкие к комедии. Хотя стоит сказать, что в сиквеле «Ирония судьбы. Продолжение» Мягков сыграл более драматичную роль, может быть, более близкую к его подлинному характеру. У Ивана Пырьева в «Братьях Карамазовых» он был Алешей. У Мягкова вообще много сложных драматических ролей. Но в памяти отечественного зрителя все равно останутся те, что он сыграл у Рязанова, и это закономерно. Столько велика потребность широкой аудитории в глотке свежего воздуха и в надежде на лучшее, что Андрей Мягков, который был носителем этой надежды, надолго будет ее символом для нашего народа

Успешно выпустившись из самого престижного театрального вуза страны, Мягков пошел служить в самый на тот момент главный театр — московский «Современник». Именно на его сцене в роли дядюшки в «Дядюшкином сне» по Достоевскому его и заметил Элем Климов — и предложил сняться в «Похождениях зубного врача». Климов, после грандиозного успеха «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», считался восходящей звездой советской комедии — ничто не обещало трагизма великих «Агонии», «Прощания» и «Иди и смотри».

Для Мягкова роль доброго дантиста-волшебника Чеснокова стала дебютом в кино — начать сразу с главной роли везет не каждому артисту. Судьба фильма, несмотря на интерес публики, сложилась непросто — цензура усмотрела в нем «пародию на советскую действительность». После нескольких показов картина отправилась «на полку» до самой перестройки.

Народный герой

Мягков продолжал работать в «Современнике», а следующая большая роль в кино принесла ему и уважение критиков. Его Алеша Карамазов в экранизации великого романа, последней работе Ивана Пырьева, в какой-то мере стал образцом, по которому сверяли свое видение героев Мягкова работавшие с ним впоследствии режиссеры. Партнерами на съемочной площадке для молодого актера были уже знаменитые Лавров и Ульянов; он благополучно выдержал испытание. Но настоящая слава ждала его впереди — в фильмах Эльдара Рязанова, названия которых известны, наверно, всем в России (да и за ее пределами, где еще продолжают говорить по-русски и любить русскую культуру).

Последний романтик Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма «Ирония судьбы» Фото: РИА Новости/В. Алисов

Сам Мягков, впрочем, не видел в своих самых знаменитых персонажах этаких «заинек», жертв обстоятельств, добрых увальней. Хотя само понятие доброты всегда оставалось для него главным, определяющим в искусстве. «Не злой фильм», говорил он про «Иронию судьбы», а о своем герое в нем судил так: «мне, честно скажу, не хочется очень глубоко вдаваться в эти философские рассуждения, но что хорошего в Лукашине? Бросить невесту, за ночь влюбиться в другую женщину. Аморально ли? Аморальную историю люди бы не стали смотреть каждый год 30 лет подряд. Значит, что-то в ней есть такое, что эти, не очень благовидные, поступки оправдывает».

«Ирония судьбы» принесла Мягкову всенародную славу. 1 января 1976 года картину посмотрели не менее 100 млн зрителей — почти половина населения страны, а уже 7 февраля ее повторяли — «по многочисленным просьбам зрителей». Читатели «Советского экрана» назвали Мягкова актером года, нисколько не смущаясь тем, что он был снят для телевидения. Нечастый случай — картину в слегка сокращенном виде даже выпустили в кинопрокат (и люди охотно шли смотреть ее по второму, третьему, четвертому разу).

Роль Жени Лукашина принесла Мягкову и Государственную премию, что само по себе было необычно: ведь он сыграл не секретаря райкома, не комиссара, не героя — а простого советского недотепу, выпивающего интеллигента. Что-то явно менялось в воздухе — и роли Мягкова были тому и предвестием, и свидетельством.

Последний романтик Кристина Бабушкина и Андрей Мягков в спектакле «Мещане» на сцене МХАТа им. Чехова Фото: ТАСС/Александр Куров

В 1977 году он ушел в МХТ им. Чехова, в котором и служил до самого конца жизни. На сцене он успешно работал в постановках пьес Чехова и Вампилова, полностью раскрывая свой богатый драматический дар. Одарен же Андрей Васильевич был во многих областях искусства. Мягков написал несколько удачных детективных романов — по его собственным словам, чтобы было что почитать любимой жене, Анастасии Вознесенской, с которой он не расставался с 1963 года. А еще он был талантливым художником-портретистом, писавшим и своего друга Олега Ефремова, и изменившего судьбу страны политика Михаила Горбачева.

RIAN_2487227 Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Гениальный комедийный актер и исполнитель крупных драматических ролей, он сыграл в десятках советских фильмов, включая кинохиты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков RIAN_65960 Андрей Мягков в роли Алеши и Кирилл Лавров в роли Ивана в последнем фильме Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» Фото: РИА Новости/И. Назаров RIAN_5719168 В роли Сергея Хлебникова в фильме «Гроссмейстер», снятом в 1972 г. по сценарию Леонида Зорина Фото: РИА Новости/Б. Чевелев RIAN_5505776 Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Барбара Брыльска в перерыве между съемками «Иронии судьбы» Фото: РИА Новости/В. Алисов RIAN_525194 В роли Треплева в спектакле «Чайка» Фото: РИА Новости RIAN_821495 Актер дома, во время занятий живописью Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин RIAN_11327 Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская в фильме «Гараж» Фото: РИА Новости RIAN_826066 На съемках фильма «Служебный роман» Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин RIAN_64738 С Людмилой Прокофьевной в исполнении Алисы Фрейндлих Фото: РИА Новости RIAN_5741438 Гениальное исполнение роли Карандышева в фильме «Жестокий романс». Артист чуть не погиб во время съемок сцены, когда его лодка попадает под буксир Фото: РИА Новости RIAN_5737606 С Никитой Михалковым (Паратовым) Фото: РИА Новости RIAN_799736 Выход на поклон после спектакля в театре «Современник» Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Тихий мастер

Он ненавидел «играть в звезду» — не участвовал в светских тусовках, крайне редко и неохотно давал интервью. С точки зрения околокинематографической «общественности» в этом было странное, непозволительное для артиста такого калибра чудачество — но Мягков мог себе позволить и это. За ним стояли не спонсоры, не продюсеры, не редакторы светской хроники — за ним стояла, как бы напыщенно ни звучали эти слова, всенародная любовь. Он, наверно, был одним из последних в нашем кино, о ком можно сказать так без всякого преувеличения и пафоса. Остались — единицы (не будем перечислять имена — их и так знают все). Впрочем, много ли их было даже в «золотые» годы нашего кинематографа?