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Последний романтик: умер Андрей Мягков

Великий актер умел найти высокий трагизм в комедийных ролях
Фото: РИА Новости/В. Нисанов
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Последний романтик: умер Андрей Мягков
2021-02-18 11:48:56">
2021-02-18 11:48:56
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Кинокритики обычно считали его комедийным актером. Зрители, впрочем, оказались проницательнее: публика видела в нескладном докторе Жене Лукашине, робком статистике Новосельцеве и охрипшем лаборанте Хвостове фигуры потерянных и несовременных романтиков. В этой наивной «несовременности», пожалуй, и был секрет обаяния Андрея Мягкова. Великого русского актера, сегодня, 18 февраля, покинувшего нас навсегда. «Известия» вспоминают Андрея Васильевича в этот скорбный день.

Молодой специалист

Лещенко назвал роли Мягкова нравственным ориентиром

Он родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в интеллигентной семье преподавателей высшей школы. Эта пронизывавшая его с детства, чисто ленинградская хрупкость и интеллигентность осталась с ним на всю жизнь — даже его Карандышев превратился из третьеразрядного чудовища «темного царства» в пронзительного в своем личном несчастии персонажа. Актерская карьера, однако, никак не ожидала Мягкова: он с детства увлекался техникой и только старшеклассником решил попробовать свои силы в драмкружке.

Серьезно он на новое хобби еще не смотрел; по настоянию отца поступил в солидный Ленинградский химико-технологический институт, по окончании которого пошел работать по специальности. Сыграла, как оно часто бывает, случайность: в 1961 году в Ленинград в поисках талантливой молодежи приехали «скауты» (как сказали бы сегодня) из столичного Театрального училища имени Немировича-Данченко. Молодой специалист по пластическим массам Мягков решил попробовать свои силы — и успешно прошел все три тура.

Последний романтик
Андрей Мягков в роли Алеши Карамазова

Андрей Мягков в роли Алеши Карамазова в фильме «Братья Карамазовы»

Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Кирилл Разлогов, доктор искусствоведения, киновед, программный директор ММКФ:

Большая потери для отечественного кино — и даже, в большей степени, для отечественного зрителя. Мягков — актер легендарный, многообразно одаренный. Он стал знаменитым с первого же фильма — «Похождения зубного врача» великого режиссера Элема Климова. Свои лучшие роли он сыграл у Эльдара Рязанова в картинах «Служебный роман» и «Ирония судьбы». Вспоминают обычно его образы, близкие к комедии. Хотя стоит сказать, что в сиквеле «Ирония судьбы. Продолжение» Мягков сыграл более драматичную роль, может быть, более близкую к его подлинному характеру. У Ивана Пырьева в «Братьях Карамазовых» он был Алешей. У Мягкова вообще много сложных драматических ролей. Но в памяти отечественного зрителя все равно останутся те, что он сыграл у Рязанова, и это закономерно. Столько велика потребность широкой аудитории в глотке свежего воздуха и в надежде на лучшее, что Андрей Мягков, который был носителем этой надежды, надолго будет ее символом для нашего народа

Успешно выпустившись из самого престижного театрального вуза страны, Мягков пошел служить в самый на тот момент главный театр — московский «Современник». Именно на его сцене в роли дядюшки в «Дядюшкином сне» по Достоевскому его и заметил Элем Климов — и предложил сняться в «Похождениях зубного врача». Климов, после грандиозного успеха «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», считался восходящей звездой советской комедии — ничто не обещало трагизма великих «Агонии», «Прощания» и «Иди и смотри».

Навстречу судьбе
Народный артист РСФСР Андрей Мягков отмечает 80-летие

Для Мягкова роль доброго дантиста-волшебника Чеснокова стала дебютом в кино — начать сразу с главной роли везет не каждому артисту. Судьба фильма, несмотря на интерес публики, сложилась непросто — цензура усмотрела в нем «пародию на советскую действительность». После нескольких показов картина отправилась «на полку» до самой перестройки.

Народный герой

Мягков продолжал работать в «Современнике», а следующая большая роль в кино принесла ему и уважение критиков. Его Алеша Карамазов в экранизации великого романа, последней работе Ивана Пырьева, в какой-то мере стал образцом, по которому сверяли свое видение героев Мягкова работавшие с ним впоследствии режиссеры. Партнерами на съемочной площадке для молодого актера были уже знаменитые Лавров и Ульянов; он благополучно выдержал испытание. Но настоящая слава ждала его впереди — в фильмах Эльдара Рязанова, названия которых известны, наверно, всем в России (да и за ее пределами, где еще продолжают говорить по-русски и любить русскую культуру).

Последний романтик
Барбара Брыльска и Андрей Мягков

Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма «Ирония судьбы»

Фото: РИА Новости/В. Алисов
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Сам Мягков, впрочем, не видел в своих самых знаменитых персонажах этаких «заинек», жертв обстоятельств, добрых увальней. Хотя само понятие доброты всегда оставалось для него главным, определяющим в искусстве. «Не злой фильм», говорил он про «Иронию судьбы», а о своем герое в нем судил так: «мне, честно скажу, не хочется очень глубоко вдаваться в эти философские рассуждения, но что хорошего в Лукашине? Бросить невесту, за ночь влюбиться в другую женщину. Аморально ли? Аморальную историю люди бы не стали смотреть каждый год 30 лет подряд. Значит, что-то в ней есть такое, что эти, не очень благовидные, поступки оправдывает».

«Ирония судьбы» принесла Мягкову всенародную славу. 1 января 1976 года картину посмотрели не менее 100 млн зрителей — почти половина населения страны, а уже 7 февраля ее повторяли — «по многочисленным просьбам зрителей». Читатели «Советского экрана» назвали Мягкова актером года, нисколько не смущаясь тем, что он был снят для телевидения. Нечастый случай — картину в слегка сокращенном виде даже выпустили в кинопрокат (и люди охотно шли смотреть ее по второму, третьему, четвертому разу).

Роль Жени Лукашина принесла Мягкову и Государственную премию, что само по себе было необычно: ведь он сыграл не секретаря райкома, не комиссара, не героя — а простого советского недотепу, выпивающего интеллигента. Что-то явно менялось в воздухе — и роли Мягкова были тому и предвестием, и свидетельством.

Последний романтик
Кристина Бабушкина и Андрей Мягков в спектакле «Мещане» на сцене МХАТа им. Чехова

Кристина Бабушкина и Андрей Мягков в спектакле «Мещане» на сцене МХАТа им. Чехова

Фото: ТАСС/Александр Куров

В 1977 году он ушел в МХТ им. Чехова, в котором и служил до самого конца жизни. На сцене он успешно работал в постановках пьес Чехова и Вампилова, полностью раскрывая свой богатый драматический дар. Одарен же Андрей Васильевич был во многих областях искусства. Мягков написал несколько удачных детективных романов — по его собственным словам, чтобы было что почитать любимой жене, Анастасии Вознесенской, с которой он не расставался с 1963 года. А еще он был талантливым художником-портретистом, писавшим и своего друга Олега Ефремова, и изменившего судьбу страны политика Михаила Горбачева.

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Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Гениальный комедийный актер и исполнитель крупных драматических ролей, он сыграл в десятках советских фильмов, включая кинохиты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Андрей Мягков в роли Алеши и Кирилл Лавров в роли Ивана в последнем фильме Ивана Пырьева «Братья Карамазовы»
Фото: РИА Новости/И. Назаров
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В роли Сергея Хлебникова в фильме «Гроссмейстер», снятом в 1972 г. по сценарию Леонида Зорина
Фото: РИА Новости/Б. Чевелев
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Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Барбара Брыльска в перерыве между съемками «Иронии судьбы»
Фото: РИА Новости/В. Алисов
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В роли Треплева в спектакле «Чайка»
Фото: РИА Новости
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Актер дома, во время занятий живописью
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская в фильме «Гараж»
Фото: РИА Новости
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На съемках фильма «Служебный роман»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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С Людмилой Прокофьевной в исполнении Алисы Фрейндлих
Фото: РИА Новости
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Гениальное исполнение роли Карандышева в фильме «Жестокий романс». Артист чуть не погиб во время съемок сцены, когда его лодка попадает под буксир
Фото: РИА Новости
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С Никитой Михалковым (Паратовым)
Фото: РИА Новости
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Выход на поклон после спектакля в театре «Современник»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Тихий мастер

Врачи пытались реанимировать Мягкова в течение часа

Он ненавидел «играть в звезду» — не участвовал в светских тусовках, крайне редко и неохотно давал интервью. С точки зрения околокинематографической «общественности» в этом было странное, непозволительное для артиста такого калибра чудачество — но Мягков мог себе позволить и это. За ним стояли не спонсоры, не продюсеры, не редакторы светской хроники — за ним стояла, как бы напыщенно ни звучали эти слова, всенародная любовь. Он, наверно, был одним из последних в нашем кино, о ком можно сказать так без всякого преувеличения и пафоса. Остались — единицы (не будем перечислять имена — их и так знают все). Впрочем, много ли их было даже в «золотые» годы нашего кинематографа?

Актерам обычно свойственно гордиться — иногда преувеличено — картинами, где довелось сыграть лучшую или самую популярную роль. Мягков был в этом отношении скромен, как и большинство его киногероев. Ежегодный предновогодний марафон фильма по всем каналам вызывал у Мягкова, скорее, недоумение: «Мне кажется, давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище. Нужно иметь меру во всем, я так считаю», — говорил он в беседе с «Известиями». Впрочем, его герои давно вошли в современную мифологию, в фольклор — даже если представить, что все записи «Иронии судьбы», «Гаража», «Жестокого романса», «Служебного романа» вдруг исчезнут из нашей реальности, сам Мягков останется. Теперь уже точно — навсегда.

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