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Лещенко назвал роли Мягкова нравственным ориентиром

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Певец Лев Лещенко назвал смерть актера Андрея Мягкова печальным событием. Своим комментарием по поводу кончины артиста он 18 февраля поделился с телеканалом РЕН ТВ.

Лещенко отметил, что никогда не общался с Мягковым, однако любит фильмы с его участием.

«Любимый актер, который для нас всех был определенным ориентиром нравственным, потому что его роли всегда добрые, открытые, сердечные. Думаю, что многие будут печалиться и грустить по поводу этой утраты. Он любимец народа», — прокомментировал Лев Лещенко.

О смерти 82-летнего актера театра и кино Андрея Мягкова в этот день рассказали «Известиям» в пресс-службе МХТ имени Чехова. Дата и место прощания с актером пока не сообщались.

Уточнялось, что актер умер у себя дома. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман». В число самых популярных фильмом с участием Андрея Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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