В Москве началось прощание с актером Андреем Мягковым

Прощание с Андреем Мягковым началось 20 февраля в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что над сценой театра установлен экран, на котором сменяют друг друга черно-белые фотографии артиста. Проститься с артистом пришли его коллеги по сцене и киноплощадке. Венки направили президент России, Министерство культуры страны, киноконцерн «Мосфильм» и другие театры столицы.

После гражданской панихиды пройдет отпевание в Храме Воскресения Словущего. Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

18 февраля Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность. Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман». В число известных фильмов Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2019 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.