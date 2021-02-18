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Путин назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для отечественного кинематографа
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Путин назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для отечественного кинематографа

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Президент России Владимир Путин назвал смерть актера Андрея Мягкова большой утратой для отечественного театра и кино. Телеграмма главы государства опубликована в четверг, 18 февраля, на сайте Кремля.

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«Кончина Андрея Васильевича Мягкова — большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что имя Мягкова и его яркие работы «навсегда останутся в памяти благодарных зрителей».

Ранее в этот же день стало известно, что Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти актера считается острая сердечная недостаточность.

Врачи пытались реанимировать Мягкова около часа, однако это не помогло.

Прощание с актером пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля. Его похоронят на столичном Троекуровском кладбище.

Министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что Мягков обладал ярким талантом и как никто другой чувствовал своих героев.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ. Впервые он появился на киноэкранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

В 1975 году он снялся в главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман». В число известных фильмов с его участием также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году актер получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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