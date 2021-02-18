Названа дата прощания с актером Мягковым

Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля, сообщает в четверг, 18 февраля, пресс-служба театра.

«Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Васильевичем Мягковым состоится 20 февраля. В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов пер, 15/2,с3)», — говорится в сообщении.

Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее в этот же день сообщалось, что Мягков скончался на 83-м году жизни. Врачи пытались реанимировать актера около часа, однако это не помогло. Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность.

Свои соболезнования родным и близким Мягкова принесла народная артистка России Лия Ахеджакова. По ее словам, он был невероятно талантливым актером, но в то же время очень закрытым человеком.

Министр культуры России Ольга Любимова, в свою очередь, отметила, что Мягков обладал ярким талантом и как никто другой чувствовал своих героев.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965 году выпустился из Школы-студии МХАТ.

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», где актер сыграл Евгения Лукашина. Позднее Мягков сыграл главную роль в фильме «Служебный роман».

В число известных фильмов с участием Мягкова также входят картины «Дни Турбиных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс».

В 1976 году Мягков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1986 году — звание народного артиста РСФСР. В 2003 году актеру вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени», а в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.